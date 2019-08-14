長期收賄通風報信 稽查員當內賊害台電損失上億

2019-08-14 15:48

〔記者邱俊福／台北報導〕52歲呂姓台電稽查員，涉嫌利用職務之便及台電公司稽查制度的漏洞，勾結需要大量用電的業主，擅自將原本應「成案」的用電實地調查書竄改為「不成案」，長期收受賄絡，協助竊電，刑事局偵四大隊第三隊去年底破獲「挖礦場」偷電案，呂還協助搬贓證物參與記者會，結果檢警事後追出他竟是內賊，日前又循線破獲他協助桃園市蘆竹區陳姓大地主兄弟檔3人分租鐵工廠偷電，將他與陳姓3兄弟逮捕送辦，檢方複訊後呂經法院裁定羈押禁見，陳姓3兄弟則交保候傳。

警方初步調查，去年底，楊姓男子專門開設網咖、挖礦機、夾娃娃機，呂協助將原本應「成案」的用電實地調查書竄改為「不成案」，讓楊逃過鉅額的電費追繳，而呂嫌則每2個月收取10多萬元賄絡。

另陳姓3兄弟為當地大地主，將土地蓋鐵工分租他人從事車床、汽車零件等需求大量電力的工作，從中分電表給承租人，每一度外面5元，陳家收取6元，但自己卻在總電表，請人動手腳，破壞竄改，繳交較低電費，從中賺取差價，而呂收受賄絡，沒有前往稽查廠房，掩護不法。警方懷疑，陳家偷電10多年，台電可能損失上億元。

去年12月24日，檢方指揮警方專案小組偵破楊嫌為首竊電集團案後，發現查緝勤務情資遭有心人士多次外洩，致使楊嫌採取緊急撤離滅證，遂由檢察官另案指揮偵辦，擴大查緝。

經專案小組長期蒐證，發現呂嫌行跡可疑，研判長期收取竊電大戶的非法賄賂，進行包庇護航，本月12日新北地檢署檢察官楊唯宏親自帶隊將呂嫌等人查緝到案，除現場稽查竊電廠房外，並扣得68萬餘元、洋酒禮盒等贓證物，訊後依違反詐欺、背信、洩密等罪嫌移送檢方偵辦，目前仍持續追查其他共犯中。

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