臉書散播台中不實淹水照引恐慌 警追查OL幹的

2019-08-14 16:12

〔記者許國楨／台中報導〕台中市前兩天下起豪雨部分地區傳出水情，有網友在臉書社團張貼南屯區一處交流道南下出口發生積水致車輛拋錨圖片，隨即引起民眾恐慌趕緊繞路，市府新聞局澄清是不實謠言，警方也立即啟動調查，查出是一名年約20多歲的OL所張貼，將進一步通知到案究辦。

台中市本月12日上午下起豪雨，有網友在臉書「爆怨公社」PO文並附上照片，表示南屯區五權西路二段前往國道一號南屯交流道南下出口，發生積水致車輛拋錨圖片與「為什麼台中豪雨的時候都不停止上班上課..難道不知道很危險嗎」等文字內容，經市府查證並非當日照片並澄清是不實謠言。

新聞局長吳皇昇表示，有網友惡意在市長臉書或其他平台傳遞錯誤資訊，例如傳送好幾個月前的照片說是今天的狀態，或是指出海線正在泛舟，這些都是不實的資訊，事實上，前兩天豪雨並沒有重大災情產出，更無所謂泛舟情況，呼籲切勿以訛傳訛，造成媒體誤解、民眾恐慌，嚴重傷害在第一線辛苦應變的執勤人員。

台中市刑大科偵隊隨即啟動調查，發現該名網友貼文後，許多網友紛紛焦急留言詢問，「這下上班要繞路了頻問是真的嗎」時，該名網友還斬釘截鐵的回應說「是」，「是真的」；顯然有引發誤導民眾陷於本市發生淹水災害的錯誤研判，查出貼文者是一名20多歲的女性粉領族所為，將進一步通知到案依社秩法究責。

科偵隊分隊長涂嘉佑今天說，依據社會秩序維護法第63條第五款：「散佈謠言，足以影響公共之安寧者。」暨災害防救法第41條第三項「...散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者...」之規定，該民眾有違反法令之虞，該篇臉書留言經確認為不實謠言，已請網路管理者下架。

同時呼籲民眾於網路社群發表文章應特別注意適法性，切勿為求聳動、吸睛或是提高點閱數而違法發表不實（爭議）訊息，引起民眾恐慌。

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