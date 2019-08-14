揮刀狠刺37秒奪2命、1重傷 二審仍判無期

2019-08-14 12:56

〔記者張文川／台北報導〕新北市31歲男子李銘鴻，去年4月為了幫朋友討錢包，持刀刺傷游姓男子，同年6月在與對方談判和解時，又拿出摺疊刀瘋狂揮舞、連刺37秒，刺死游男的弟弟及其友人，另一友人受重傷；一審新北地院今年3月依2件殺人罪、1件殺人未遂罪，將李判處無期徒刑、褫奪公權終身；案經上訴，二審高等法院今維持原判，仍判無期徒刑。可上訴。

判決指出，去年4月23日，李銘鴻幫黃姓好友打電話給謝姓男子，討論拿回黃男的女友遺落在謝男汽車上的錢包，雙方在電話中因講話口氣問題而爭吵；雙方見面後，李銘鴻下車質問：「剛剛講電話的是誰？口氣這麼差！」隨即持摺疊刀刺傷謝男的朋友游男的手。

同年6月8日，李銘鴻與黃男2人，與謝男方面相約談判和解，謝男帶游弟、李、洪等5名友人助勢，形成6對2的局面，游弟要求查看黃男的包包內有沒有帶危險物品，因疑似有金屬掉出包包，謝男以為黃有帶刀，與黃男激烈拉扯。

原本在旁邊看的李銘鴻，為替黃男解圍，出言相勸「不要這樣，有話好好談」但不被理會，他竟憤而拿出摺疊刀行凶，先後朝游弟、李、洪3男猛揮、刺擊，連殺37秒，游弟、洪的腹、胸、頸多處要害遭刺，當場倒地、血流不止而失去意識，李也被殺成重傷，負傷逃出追殺範圍，李銘鴻追逐他時還高喊「呼恁（你們）死」；未受傷的謝男3人，趕緊將3傷者抬上車送醫，游、洪宣告不治。

一審新北地院認為，李男因偶發衝突事件而刺殺3人要害，下手速度之快、力道之猛，顯有殺人的不確定故意，惡性非輕，且犯後未道歉，但惡性仍與積極故意殺人、預謀殺人有差異，因此未處極刑，判處無期徒刑。

檢、辯皆上訴，李銘鴻辯稱是為幫黃男解圍，才持刀朝對方刺去，只有傷害犯意，沒有殺人犯意；檢察官則認為殺人手段凶殘，一審量刑過輕。

二審高院今判決認定，事件起因是偶發衝突，李銘鴻有殺人的間接故意，但並非預謀殺人，尚非罪無可逭，不須永久與世隔絕才足以實現正義、維護社會秩序， 尚無必要剝奪他的生命權，因此維持原判。

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