槍手出殯各路人馬聚集 警方重兵先逮到2白目「親友」進警局

2019-08-14 12:31

〔記者許國楨／台中報導〕台中市太平槍擊案槍手賴尚俞飲彈自戕，今天在殯儀館舉行告別式，警方重兵部署反黑，動員大批警力到場蒐證並戒備嚴防滋事，過程中逐一對前來參加公祭的人士盤查身分時，一口氣查到兩名分別因涉及詐欺及竊盜案的通緝犯，結果這兩人送行未果，先被上銬帶回警局解送歸案。

台中市第二分局事前接獲情資，已歿槍手賴男與幫派成員素有往來，公祭活動據悉將由各方好友動員兩百輛以上超跑車隊以及家將陣頭等，為防止滋事以及避免各路人馬集結衝突，警方昨與喪家協調，並要求幫派角頭務必約束前往公祭團體不得滋事，今天大約僅50輛各式超跑名車前往，約制見成效。

但警方不敢大意，今天一早除第二分局出動重兵外，並由刑事警察大隊、保安警察大隊特勤中隊支援，部署優勢警力在告別式會場內、外及週邊各路口管制人、車戒備並強力蒐證，以防制不良幫派分子利用喪禮告別式，串聯造勢或公開從事幫派活動。

另為免超跑形成交通阻礙與噪音引發民怨，針對車輛不依號誌違規或違法改裝，以優勢警力加強稽查取締，期間凡無故聚集的青少年或不明黑衣人士即嚴加盤查，先查獲一名因詐欺案遭通緝的23歲藍姓男子，接著又查獲另名29歲的孫姓竊盜通緝犯。

兩人滿臉驚訝說，沒收到相關通知不知道被通緝，沒想到應友人之邀前來參加告別式竟自投羅網，連公祭都沒開始就先被抓，令人傻眼，警方隨即將兩人上銬帶回警局後解送歸案；警方強調，打擊黑幫為政府當前重要政策，查緝幫派組織犯罪決心，絕不懈怠，如有發現不法情事，必當依法嚴辦。

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