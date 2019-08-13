好友翻臉！獨身貴族老總稱遭掏空億元 林冠百反控欠債

2019-08-13 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕先前39年歷史的知名服飾品牌「獨身貴族」傳出欠薪、撤櫃，總經理馮冠皓稱引進外部投資者，卻被掏空欺騙。週刊爆料，馮冠皓因資金周轉需求，找上好友、德信證券董事長林冠百，結果林冠百卻挪用億元公款償還私人債務，馮冠皓已向金管會提出檢舉，並提告詐欺。林冠百則駁斥「與事實不符」。

《鏡週刊》報導，馮冠皓因為打球與林冠百認識，兩人交情長達10多年，林甚至是馮的伴郎。報導指出，去年7月獨身貴族需要資金周轉，林冠百宣稱要以德信冠群創投公司入股，投入新台幣1億1500多萬元資金，還稱可讓獨身貴族投資中國影劇產業。

報導表示，馮冠皓出示林冠百的自白書，內容稱林曾向一家影劇公司借款新台幣1億100多萬元，後來林挪用公款償還自身債務，讓馮冠皓相當錯愕。馮冠皓控訴，當時林說要取消投資案，並開出1億1000多萬元的支票，請馮替他還給德信冠群創投公司，結果卻跳票。

報導指出，德信要求馮和林賠償億元資金，並對馮和林提告，台北地檢署正依違反《證券交易法》《洗錢防制法》等罪名偵辦中，馮冠皓也對林冠百提告詐欺。

《鏡週刊》也刊出林冠百聲明，內容稱馮曾向他借款2000萬元，卻拖欠債款至今，並批馮透過媒體帶風向，詐騙一事與事實不符。林冠百表示，此案已進入司法程序，靜待法院判決。

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