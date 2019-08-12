都市奇譚！ 市區橋下驚見超酷工業風「豪宅」

2019-08-12 23:40

〔記者許國楨／台中報導〕台中市台灣大道上的東海橋，每天行經車輛車水馬龍，但你可以想像，橋下竟然有一處另類工業風「豪宅」嗎？

一名廖姓毒蟲為躲避查緝，白天打零工後晚上就回到該橋下窩居，裡面設備包括床舖、電扇及電鍋等生活用品一應俱全，還有一個接盛水用的浴缸，有時甚至就地取材到筏子溪釣魚吃，過著自給自給的悠哉生活，直到警方循線上門查緝時才驚見，忍不住對都市橋下竟有該處別有洞天的地方嘖嘖稱奇，也有室內設計師看圖後直誇，真的超酷的。

東海橋位於台灣大道上的安和路與環中路段之間，緊臨交流道西側，是台中市橫跨筏子溪的重要橋樑，按理說，市區內橋樑下理應不該有人居住，但偏偏就是有人愛上這裡，堪稱另類的都市奇譚！

台中市第六分局協和派出所巡佐蔡昭旻、警員盧彥羽日前上午巡邏行經東海橋下時，不經意發現竟有一處別有洞天的「民宅」，裡面設備包括床舖、電扇、電鍋、曬衣架及置物櫃架等生活用品一應俱全，還有一個接盛水用的浴缸，員警不禁好奇，「到底是什麼樣的人會住在這裡？」決定晚上再來探訪。

當晚警方再度前往，果見該處有稀微燈光透出，研判「主人」應該回來了，上門拜訪驚見49歲廖姓男子因毒癮難忍，正以玻璃球燒烤方式吸食毒品，一旁還有一包安毒，當場人贓俱獲；警方原以為他只是借該處吸毒掩人耳目，沒想到一問之下才發現，他就是真正的「屋主」。

警方見廖男穿著整齊不似一般街友或流浪漢忍不住詢問，廖男向警方說，因為有多次毒品前科加上戒不掉毒癮早與家人斷絕往來，平時白天四處打零工，晚上則回到該處吸毒解癮，但因個人有潔癖，所以即便是臨時棲身所也要弄得很乾淨整齊，放假時則會到筏子溪釣魚吃，日子過得也算悠哉。

警方不等他說完早已聽得瞠目結舌忍不住說，「真的差點敗給你」，訊後將他依毒品罪嫌送辦，目前全案檢方已起訴。

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