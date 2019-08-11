「潛水旅館」驚傳潛客溺水 專業教練：這個症狀是潛客惡夢

2019-08-11 19:16

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區一間標榜亞洲首座的「潛水旅館」，中午驚傳一名男性潛客在自由潛水時疑產生黑視症昏迷溺水，教練發現異狀立即下水救人將他拉上岸實施CPR急救，同時送醫搶救，目前仍持續插管治療中；有專業教練說，自由潛水的魅力，除了化身人魚般在水中無拘無束優游，看似絕美，但黑視症卻是自由潛水者的惡夢，值得愛好者當心。

該間位在西屯區安和西路上的「潛水旅館」，在其官網標榜想潛水不用再跑到墾丁啦，內有亞洲最深游泳池（21m），除了是亞洲首座「潛水旅館」，也是世界第三大潛水場地，是專為喜愛潛水運動所設計的旅館。今天中午驚傳一名29男性潛客在進行自由潛水訓練時，在11米深度時疑產生黑視症昏迷溺水，開始下沉到最深的21米池底。

此時教練發現異狀立即下水救人將他拉上岸並實施CPR急救，同時撥打119報案，台中消防局獲報派遣黎明分隊出動救護車1輛、人員3名前往搶救，經現場評估患者意識昏迷、GCS（昏迷指數）6，立即急救處置後送往台中榮民總醫院，經搶救生命跡象雖穩定，但意識不清目前仍插管治療中。

而警方除已連繫張男家屬從台北趕來台中，有關溺水原因及責任歸屬正由相關單位進一步調查釐清中；一名賴姓專業教練分析，有些自由潛水潛客為了追求滯留水中的快感，因憋氣時間過長導致身體缺氧而造成的意識喪失，正是所謂BO（Blackout）的潛水黑視症險些溺斃，值得愛好者當心。

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