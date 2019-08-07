丟臉丟到美國去！ 男竟PO兒童淫照慾片衝點閱率

2019-08-07 21:05

〔記者陳慰慈／新北報導〕丟臉丟到美國去！

一名網友3個月內在美國知名社群網站散布45個兒童、少年性交猥褻照片及影片檔案，供其他網友觀看，美國國家失蹤及受剝削兒童中心發現IP來自台灣，通報內政部警政署查出上傳者是家住新北市的劉姓男子，新北地檢署今依違反兒童及少年性剝削防制條例散布兒童或少年猥褻影像之電子訊號罪嫌將他起訴。

檢警調查，去年8月至9月間，劉男於住處用手機在美國知名社群網站Tumblr申請「sex-with-child」帳號經營部落格網站，卻在部落格上傳及轉貼38個兒童或少年性交猥褻照片、影片檔案，Tumblr網站發現後封鎖劉男帳號，同年10月，他又以另一電子信箱，再向Tumblr網站申請「kiki12222」帳號，又上傳了7個兒童或少年性交猥褻照片、影片檔案，警政署接獲美國國家失蹤及受剝削兒童中心虛擬專用網路通報，隨即向新北地院申請核發搜索票，查扣劉男筆電、手機等相關證物。

庭訊時，劉男坦承上傳影片，供稱他想藉此刺激部落格點閱率、增加評價進而提高使用權限，檢方依據其自白，筆電、手機及雲端儲存空間查扣照片、影片，及Tumblr帳號數位鑑識報告、犯案時段使用IP清單、信件截圖等證據，認定劉男犯行將他起訴。

劉男並非第一個被美國通報散布兒童色情影片的國人，美國聯邦調查局（FBI）去年追蹤出全球散布兒童色情影片最嚴重的「百大名單」，同樣住在新北市的何男、溫男高居名單第30、33名，被網友砲轟是「台灣之恥」，新北地院認為2人認罪有悔悟，無再犯之虞，今年4月依違反兒童及少年性剝削條例，判2人各徒刑2月，得易科罰金6萬元、緩刑2年，溫男因上傳檔案數量龐大，另須支付國庫2萬元。

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