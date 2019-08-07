與聯合國接軌！各界好手齊聚一堂研討「反貪腐秘笈」

2019-08-07 11:14

〔記者黃捷／台北報導〕台灣針對「聯合國反貪腐公約」，2018年公布首次國家報告，邀請國外專家組成國際審查委員會審查。委員會提出結論性意見47點，是為台灣量身打造的「武功秘笈」，為現階段反貪腐的重點工作，法務部廉政署今邀集各方好手舉辦研討會，為2022年的第2次國家報告及國際審查預作準備。

法務部長蔡清祥表示，聯合國大會2003年通過「聯合國反貪腐公約」，指導並提供各國政府反貪腐法制及政策，台灣身為國際一員，2016年公開自主承諾履行上開公約規定，積極協調各部會通力合作、全盤檢討。

蔡清祥指出，我國2018年公布「首次國家報告」，邀請國際透明組織前主席等5名專家組成國際審查委員會，同年8月舉辦國際審查會議，主動接受國際檢驗，結果受到國際審查委員的高度肯定，這些努力無非就是要讓世界看見廉能的台灣。

蔡清祥說，「聯合國反貪腐公約」締約國共186個，公約執行情形審查機制上採取「2階段、10年為期」的方式，目前完成2階段審查機制的締約國僅25個，我國已「一次性」的提出報告，全盤檢討落實情況並完成審查，執行進度已超越大多數國家。

蔡清祥表示，去年的國際審查會議上，國際專家提出47點結論性意見，是我國近幾年在預防及打擊貪腐面向的全面檢視，包含加強對私部門貪腐的重視、強化公民社會參與、推動政府機構廉潔評估、將幼兒園及小學廉政教育納為教育核心任務，也包含對健全揭弊者保護法制、強化洗錢防制及沒收、持續加強國際合作交流等提出建議。

法務部這1年來在反貪腐工作所做的努力有，今年6月與友邦貝里斯檢察總長兼法務部長共同簽署「中華民國（台灣）政府與貝里斯政府廉政合作協定」，是台灣首份與邦交國的廉政合作協定；揭弊者保護法今年6月完成初步審查，現由立法院政黨協商中；另外，亞太防制洗錢組織（APG）也在上個月正式發布第三輪相互評鑑報告，台灣獲得「一般追蹤」等級之最佳成績。

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