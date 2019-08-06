湯景華縱火6死案 律師團要求鑑定「再犯可能性」被圍剿

2019-08-06 12:38

〔記者楊國文／台北報導〕52歲男子湯景華，被控和翁姓男子有傷害官司，但因對方無罪竟挾怨報復，3年前凌晨到翁的新北市三重住處縱火洩恨，造成翁家6人葬生火窟，一、二審均依殺人罪判湯死刑，最高法院發回更審，湯男多次主張他無就審能力，去過縱火現場但否認犯罪，但更一審鑑定湯有就審能力，行為時也有辨識違法能力，今庭訊湯的律師又指名，應就再犯可能性，找之前幫八里雙屍案被告謝依涵鑑定的台大心理系教授趙儀珊鑑定，卻遭檢方和告訴人律師圍剿，均指稱無再鑑定必要。

高檢署檢察官曾文鐘直指，此案已做過心理衡鑑，「今天審理湯景華縱火害死6人案，不是不符合辯護人意思，就要求爺爺、告奶奶，非得到律師團要的結論不可吧！」而且，趙儀珊的專長，是在性侵害方面的鑑定，與此案不吻合，曾認為，最高法院發回希望就湯景華的「再犯可能性」、「再社會化」兩部份詳查，監所教化應是很重要的一環，但湯男在所表現很不好，一直和人吵架，顯示自我控制能力差，而北捷殺人魔鄭捷殺害4人，湯害死6人，「難道還要讓社會承擔後果？」，曾強調「一個不知認錯的人，毫無教化可能性」。

告訴人律師也指出，湯景華蓄意殺人和審理中否認犯罪的表現，顯示無教化、矯治的可能性，湯的律師團從頭到尾指名替謝依涵擔任再犯可能性的鑑定人趙儀珊教授擔任其鑑定人，「充其量只是在拖延訴訟」。謝依涵最後逆轉改判無期徒刑，逃過一死。

不過，湯的律師團指出，湯景華涉及6死命案，不能因此省略應進行有無再犯、教化可能性的必要鑑定，而趙儀珊教授曾在法院進行過多案的鑑定，是適當的鑑定人選。高院合議庭諭知，湯的律師團應於兩天內，述明建議由趙儀珊教授擔任心理衡鑑鑑定人的事由，呈報給合議庭做為准、駁的依據。

今日庭訊尾聲，高院合議庭也召開延押庭，檢方主張有逃亡之虞，應延押，湯的律師請給湯具保停押；合議庭近日將書面裁定。

湯景華2014年4月到三重一家小吃店用餐，期間抱怨服務態度差，且不滿老闆娘請他將濕雨傘放外面，雙方發生囗角，而翁姓男子與老闆是朋友，便出聲制止，後來雙方爆發衝突，湯因此告翁傷害，但最後判無罪確定。

湯因此懷恨在心，當時還嗆聲「會討回來！」前年3月，湯買了汽油跑去翁家縱火，造成翁男父母及姊，以及叔叔、嫂嫂及堂妹6死悲劇，僅表哥獲救、翁祥智當時在軍中服役，逃過一劫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法