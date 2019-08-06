草埔市場攤販租約糾紛 驚見松聯大哥萬年來「喬」

2019-08-06 11:57

〔記者鄭景議／台北報導〕位於台北市民生社區附近的草埔傳統市場，有一家賣菜的林姓攤販與房東有租約糾紛，房東認為林姓攤販占地為王，霸佔攤位不走，林姓攤販則反駁他們有付租金，對方卻找流氓來他們攤位鬧，而攤販拍下的流氓鬧場影片中，居然還驚現松聯幫大哥「萬年」。

51歲的「萬年」本名萬年祥，兒子是夜店殺警案主嫌萬少丞，父子倆今年5月才因多次向攤販、餐廳強收保護費，聚眾鬥毆等，被台北市警局刑警大隊提報治平對象，被依法送辦。

據了解，林姓攤販在這個位於新東街65巷口的攤位，已經擺攤10多年，當時的房東老奶奶，是林姓攤商的遠房親戚，因為見林姓攤販有小兒麻痺，走路都要柱枴杖，無以為生，因此讓他在該處承租，且未收取租金，直到老奶奶過世後，林姓攤販才開始每月繳12000的租金。

房東老奶奶的兒女繼承該處房屋後，認為林姓攤販在此地使用了三塊攤販，但是實際有繳租金的只有兩塊，最右邊一塊應該撤走，而且他們是地主，有權不讓他們出租，今天只叫他們讓出一塊，已經很好了。

林姓攤販則痛批房東「沒有良心」，他們承租該地已經有10多年，近期也都有付租金，已構成民法不定型化契約，而且真的有糾紛，談不攏應該透過法律解決，為什麼找黑道來，讓他們心生畏懼。

房東則表示，萬年祥是她的姪子，並不是她叫來的，只是聽說親戚間有麻煩，熱心跑來協調；警方則指出，雙方為民事糾紛，警方不便介入，萬年祥雖有到攤販，但並未有大聲恐嚇或是出手傷人等情事，警方也只能以勸導方式處理。

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