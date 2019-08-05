北捷施工疏失害命 侯友宜突襲同路段要求安全第一
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2019-08-05 14:59

〔記者賴筱桐／新北報導〕台北市捷運工程局今年6月28日施作捷運沿線人行道工程時，因未按照交通維持計畫施工，造成一名機車騎士不幸死亡的車禍。新北市長侯友宜日前為此震怒，要求相關單位究責，8月2日夜間突襲視察相同路段的道路刨鋪施工，結果現場因為實施交通管制，加上有拋錨車輛，造成交通壅塞，一度從景平路回堵至秀朗橋上。

新北市捷運工程局表示，當天景平路西行於成功路至秀朗路口道路刨鋪作業從夜間10點開始，依核准的交通維持計畫，施工單位先封閉往板橋內側兩車道進行施工準備，夜間11點後，往板橋車道全數封閉，改調撥往新店內側兩車道，供往板橋通行。由於該路段臨秀朗橋，屬於往返新店地區要道，適逢周五夜間交通量較大，現場又有拋錨車輛，車流一度回堵，為紓緩車流，原定11點進行的刨除作業延遲約30分鐘展開。

侯友宜確認監工與交通引導指揮人員已確實就位，並核對廠商確實依核准施工內容、時間與交通維查計畫執行，於車流疏散後，完成檢查作業才離開。

侯友宜說明，此次突襲檢查的對向路段，就是日前捷運新北環狀線施工廠商自行調撥車道的地點，在義交離開崗位時，一輛貨車逆向駛入與摩托車對撞，造成騎士送醫後不治。

侯友宜表示，安全維護為施工第一要務，現場監工人員和交通引導指揮人員都要負起責任，如果車流量過大時，就應採取彈性作為，將封閉車道時間往後，降低對用路人影響；交通引導指揮人員，也不能擅自離開工作崗位，要隨時正確引導用路人。另外，道路刨鋪有一定作業程序，需花費5到6小時，若精準掌握各工項，即可有效縮短時間，減少對用路人與周圍住戶作息的衝擊。

  • 新北市長侯友宜突襲日前捷運環狀線施工不幸造成騎士車禍喪命的路段，要求施工單位維護安全。（新北市政府提供）

    新北市長侯友宜突襲日前捷運環狀線施工不幸造成騎士車禍喪命的路段，要求施工單位維護安全。（新北市政府提供）

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