北捷施工疏失害命 侯友宜突襲同路段要求安全第一

2019-08-05 14:59

〔記者賴筱桐／新北報導〕台北市捷運工程局今年6月28日施作捷運沿線人行道工程時，因未按照交通維持計畫施工，造成一名機車騎士不幸死亡的車禍。新北市長侯友宜日前為此震怒，要求相關單位究責，8月2日夜間突襲視察相同路段的道路刨鋪施工，結果現場因為實施交通管制，加上有拋錨車輛，造成交通壅塞，一度從景平路回堵至秀朗橋上。

新北市捷運工程局表示，當天景平路西行於成功路至秀朗路口道路刨鋪作業從夜間10點開始，依核准的交通維持計畫，施工單位先封閉往板橋內側兩車道進行施工準備，夜間11點後，往板橋車道全數封閉，改調撥往新店內側兩車道，供往板橋通行。由於該路段臨秀朗橋，屬於往返新店地區要道，適逢周五夜間交通量較大，現場又有拋錨車輛，車流一度回堵，為紓緩車流，原定11點進行的刨除作業延遲約30分鐘展開。

侯友宜確認監工與交通引導指揮人員已確實就位，並核對廠商確實依核准施工內容、時間與交通維查計畫執行，於車流疏散後，完成檢查作業才離開。

侯友宜說明，此次突襲檢查的對向路段，就是日前捷運新北環狀線施工廠商自行調撥車道的地點，在義交離開崗位時，一輛貨車逆向駛入與摩托車對撞，造成騎士送醫後不治。

侯友宜表示，安全維護為施工第一要務，現場監工人員和交通引導指揮人員都要負起責任，如果車流量過大時，就應採取彈性作為，將封閉車道時間往後，降低對用路人影響；交通引導指揮人員，也不能擅自離開工作崗位，要隨時正確引導用路人。另外，道路刨鋪有一定作業程序，需花費5到6小時，若精準掌握各工項，即可有效縮短時間，減少對用路人與周圍住戶作息的衝擊。

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