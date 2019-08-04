媽媽傷心！每天載到校 乖乖女卻轉入小巷先賺500元再上課

2019-08-04 11:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕苗栗縣陳姓男子，在2017年間多次以500元代價，與就讀高中的17歲女高中生小芳性交易，法院審理時，他辯稱小芳罹患名為菜花的性病，才會拿500元給小芳看病，不料，小芳卻供稱，雙方不但性交易，且陳男的下體還有「豆豆」（入珠），另外，小芳的同學也作證說，小芳媽媽載她到學校上課，小芳立即轉入學校旁小巷與男人商議性交易，交易結束後再到學校上課，還會買食物款待同學，法院依違反兒童及少年性剝削防制條例輕判拘役50日，可易科罰金5萬元確定。

判決書指出，陳男在苗栗縣一處公園認識就讀高中二年級的小芳（化名），2017年11月間，雙方到汽車旅館性交易，法院審理時，陳男宣稱說，是小芳主動約他到汽車旅館，小芳說被父親打屁股，要他拿藥給小芳擦，他覺得小芳可憐，買藥幫小芳擦藥屁股時，發現她罹患菜花，他才拿500元給小芳看醫生，並未發生性行為。

小芳卻說，她跟陳男已經性交易多次，每次都是500元，陳男用電話約她在學校附近見面，再騎機車載她到摩鐵性交易，陳男性器官有一顆小小的東西，很像「豆豆」，導致性交易時她有點痛。

檢警勘驗證實陳男下體入珠，另外，小芳的同學也供稱，小芳透過電話與臉書，跟陳男、綽號牛哥、阿昌等男人性交易，小芳的媽媽載小芳上學，會讓小芳在學校旁轉角巷子下車，不過，小芳隨即轉到另一條巷弄內，與男人約會性交易，之後再到學校上課，得款還會買東西招待同學吃。

苗栗地院不採信陳男辯詞，不過，陳男是低收入戶又罹患咽癌，僅依違反兒童及少年性剝削防制條例輕判拘役50日，可易科罰金5萬元，檢方認為量刑太輕而上訴，台中高分院認為，陳男已賠償小芳和解，一審量刑適當，駁回檢方上訴，全案確定。

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