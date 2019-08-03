百名國中生集體從新竹縣刑警大隊「脫逃」！ 原因是…

2019-08-03 17:36

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣政府警察局刑警大隊平時戒備森嚴，今天不僅突然在4樓出現了3間「密室」，還用來短暫「留置」100名國中少年！更誇張的是，警方還向這百名國中學子下戰帖，「嗆聲」只要他們有辦法在短短30分鐘內學會警方專業用來採檢指紋、血液、鞋印的「武功秘笈」，就能循著這些跡證所指引的光明大道逃脫刑大內的「密室」！

原來這是新竹縣警局首次舉辦的「密室逃脫」體驗，要讓參加「波麗士體驗營」的國中生們了解，台灣也有群專門把守CSI犯罪現場的尖兵們，靜靜地守護著大家。

新竹縣政府警察局今起連2天舉辦國中生「波麗士體驗營」，邀請包含弱勢家庭子弟、或是警眷等在內的少年參與。

這群學員們學著刑警用空氣槍體驗打靶、跟婦幼警察學防身術、或在交通警察安排下利用穿戴裝置體驗酒後行走不穩的感覺。

但大家公認最有趣的，就是警局首次出動鑑識科所設計的「密室脫逃」遊戲，只見他們有人學著用指紋粉末、化學試劑等，讓潛伏的指紋或被洗掉的血跡現形，有人則使用線性光源以低角度打光方式找到前人足跡，大家分工合作一起突圍，終而一刀「斃」了前方敵人，共同逃出刑警大隊所在的密室。

縣府警察局鑑識科科長蔡覲城說，這是鑑識科首度加入波麗士體驗營活動，所用的器材設備都是專業、他們平日採證時所用的，真實感百分之百。

負責設計的巡官劉力文、鄧妤均說，費了1個月的心思構思和付諸實現，所有學員必須先接受相關採證技術的教學，才會正式進入密室發揮所學，利用這些採證技巧闖關突圍。

進入密室後，這些年輕的孩子首先要面對如何用黑、白2色指紋粉末，在非親水材質如磁磚這類鋪面上採到潛伏的指紋。接著他們又用「bluestar」在被刻意清洗過的室內尋找可能潛藏的血跡反應。

而面對每個人都有、但每根手指都大不相同的指紋奧祕，鑑識科用「指紋迷宮」的方式引起大家對自己指上天地的關注。接著再配套進階指導他們如何針對表面會吸水的東西，以「寧海德林法」掌握留下指上訊息的人。

為了要「脫逃」成功，鑑識科刻意在密室出口處前方提供3枚前人所留的足跡以指引，不過這些足跡當然都事先被隱去。

想要離開的人，就要借助不同於手電筒光源的「線性光源」，用低角度打光法，揪出現場一度隱形的鞋印才有機會奔向密室守門者，最後劍指守門人後奪到勇士徽章帶領大家一起成功逃脫。

這個鑑識科所設計的體驗遊戲，不惜斥資、費時製作寶劍、盾牌等相關戰鬥道具，現場場景也很逼真，配上音效，一開門就有密室受困的fu，有的還讓人恍如置身鬼屋，所有進場體驗的學員們莫不聚精會神，分秒必爭求取儘早破關。

很多學員們對這個鑑識體驗感到新奇又有趣，有人甚至認為比真正的密室逃脫還刺激，因為除了要跟現場的跡證鬥智，也要鬥眼力，唯有眼尖、心細才有辦法抓出指引光明的道路。

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