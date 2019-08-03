老翁猝逝倒路中央 熱心警頭七前幫他「回家」

2019-08-03 09:32

〔記者王捷／台南報導〕楊姓老翁牽著腳踏車倒地死亡，由於指紋、面容無法辨識身分，他也沒帶身分證在身上，讓楊翁成了無名屍，警員劉奕廷在6天中，四處調閱監視器，拼湊出楊翁的行程，在第6天時，劉奕廷調到最關鍵的監視器，原來獨居、失業的楊翁騎腳踏車找胞兄討零用錢，回程時只騎900公尺就心肌梗塞死亡，劉奕廷趕在頭七找到家屬幫助楊翁回家，後來劉奕廷回想起來，覺得冥冥中有力量在幫他。

70歲的楊翁，大約在20年前跟妻小分開獨居，還好胞妹願意收留他，但是胞妹出嫁後只剩他在胞妹家生活，由於沒有收入來，每個星期五，都會騎著腳踏車，到距離胞妹家約1公里的胞兄家拜訪，順便拿零用錢，雖然80多歲的胞兄也不好過，但還有家庭支持，因此每個星期只能擠出一千元給楊翁當零用錢。

7月26日星期五，又是楊翁去拜訪胞兄的日子，但胞兄沒有想到這是楊翁去見他的最後一面，楊翁上午離開胞兄家後，騎著腳踏車，不到900公尺就跌倒了2次，最後一次楊翁牽著腳踏車搖搖晃晃站在路邊，疑似因為心肌梗塞倒地死亡。

市警三分局海南所警員劉奕廷獲報後趕到現場，但是楊翁的指紋、面容都老化，無法辨識身分，楊翁也沒有帶證件，讓楊翁一時成為無名屍，劉奕廷猜想，楊翁裝扮看起來整齊，不像是街友，可能晚一點家人發現楊翁沒回家報案，就能找出楊翁的身分，沒想到當天晚上，一直沒有失蹤人口通報。

翌日，劉奕廷回到楊翁倒地處訪查，調出了監視器，但是楊翁都在巷弄內騎車，很難拼湊楊翁的行進路線，他只好拿著楊翁的衣物，一邊拜訪、一邊調閱監視器，劉奕廷說，雖然上班很多事情要處理，但每天都會想起楊翁倒地的畫面，因此他只要有時間，就會調監視器，每天也都有一點進度。

直到案發第六天，劉奕廷調出最關鍵的監視器，發現楊翁騎著腳踏車騎出胞兄家的那條巷子，縮小了調查範圍，最後終於訪查到胞兄家附近的鄰居，鄰居才說出楊翁每個星期都會來找哥哥，經過6天追查，終於趕在頭七前幫楊翁回家。

楊翁的胞兄得知胞弟死訊，相當感謝警方，他說要不是警方提早找到楊翁，恐怕他要好幾個禮拜後才會知道胞弟死亡。

劉奕廷回憶當時說，那幾天腦海常想到楊翁的身影，雖然天天都有進度，但是楊翁行進路線相當曲折，能在頭七前幫楊翁回家，覺得是冥冥中楊翁幫忙。

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