「要讓妳舒服...」 色狼糾纏夜歸女襲胸、撲倒強脫褲

2019-08-02 06:30

［記者楊政郡／台中報導］有攜帶刀械強制性交未遂前科的蔡男，去年在西屯區至善路，像野狗一樣纏住獨行婦女，在周遭盤繞，連續偷襲胸部數次，還進一步將女子撲倒在地，上下其手，企圖脫掉牛仔褲鈕扣，女子極力反擊，蔡還說「要讓妳舒服」，所幸女子前夫獲報趕到現場才未遂，台中地院依強制性交未遂判2年10月，並在執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護3年。

據了解，蔡男2005年在某天深夜，以機車撞倒獨自騎機車女子，再以刀架住女子到路旁草叢，稱若不從即欲殺人，見女子受控制，還稱：「等一下要配合，叫大聲一點，讓我舒服一下」，此案被判加重強制性交未遂5年，並強制監護3年，已服刑完畢且強制監護完畢。

蔡男2018年5月24日凌晨2時，在至善路上，看「珍妮」（化名）下計程車，獨自一人步行，蔡從後方跟隨，瞬間出手摸胸一下，即跑離現場。

「珍妮」一時驚嚇無法反應，但繼續步行，蔡男像野狗一樣，見獵物沒有後援，又繞上前來，再徒手抓捏胸部一下，後在「珍妮」身旁周遭盤繞、跑動，伺機出手抓摸胸部，自得其樂。

「珍妮」趕緊躲藏跑上陸橋，趁機向前夫求救，但蔡男跟上路橋，壓制「珍妮」在地，仍將手伸進衣服內撫摸胸部，還說：「要讓你舒服」等，以下體磨蹭身體，另手企圖解開牛仔短褲鈕扣，已著手企圖性侵，但「珍妮」持續反抗而未果，又將手自褲管欲伸入內褲，「珍妮」用膝蓋激烈反抗，以手機攻擊，蔡為了躲避暫時離開。

「珍妮」前夫在電話中要求她在現場等，蔡男見「珍妮」還不走，又繞回來，自後方接環抱「珍妮」，所幸「珍妮」前夫即時趕到場制止，並報警處理。

被告到案後辯稱只想襲胸，否認要性侵，也簽下金錢賠償和解，但卻未付錢，「珍妮」還是要依強制執行求償，法官說前案執行未收效果，判2年10月，仍應施以監護3年。

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