賓士妹酒駕險些撞上保大警車 鬼門開眾人驚險逃過劫難

2019-08-01 08:17

〔記者黃良傑／高雄報導〕今天是農曆鬼門開第一天，一名賓士車正妹今晨2點56分，酒駕行經左營區撞向剛停好準備盤查的警車，所幸未撞到人、車，還高速衝上人行道，撞斷路旁2根石柱，員警倒吸一口氣後上前救人，發現酒駕妹命大，爆開的安全氣囊救了她，僅下巴輕微挫傷，據了解，肇事者酒測値超過1mg/l。

目擊民眾指出，今天清晨2點56分，高市保大迅雷警網停於自由一路、龍德新路旁，準備盤查可疑人車，警車才剛停好不久，一輛黑色賓士車突然高速衝來，員警見狀紛紛閃避，所幸未被撞上，賓士車衝上人行道後，撞斷石柱後才停下。

黑色賓士車頭嚴重毀損，底盤冒出白煙，車內一名女駕駛，年約24歲，員警連忙救人，撞擊聲也驚動附近居民，紛紛出來查看，發現安全氣囊救了賓士妹，她的下巴擦傷並無大礙，還能自己走下車讓救護人員擦藥。

據了解，肇事的賓士妹一度拒絕出示證件，也不願送醫，她的男性友人趕來，經勸說後才配合，警方對她進行酒測時，賓士妹稱口渴要求喝可樂，才肯接受酒測，警方只能送上礦泉水，酒測值高達1.09mg/l，警方依公共危險罪嫌，將賓士妹帶回偵訊。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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