男警劈腿4女還偷拍空姐女友性愛影片 被判刑2個月

2019-07-31 16:12

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市1名陳姓男警員遭空姐女友爆料劈腿，除與空姐外還和護理師、眼鏡行女店員及大學生多人發生性關係，陳不但偷拍與空姐做愛畫面，還把在酒店臨檢女服務生的身分證畫面外流，經空姐聯手情敵投訴社群爆料，陳認錯自首，被市警局記過、調動服務單位，並依法送辦。台南地院依陳犯竊錄非公開活動的妨害秘密罪，判2個月有期徒刑。

判決指出，陳男與受害的空姐之前是男女朋友，陳基於偷拍犯意、在台南市1家民宿房間內，趁女方不注意之際、未經女方同意，使用手機內的錄影軟體竊錄他與女友發生性行為的非公開活動影片。事後，陳男將性愛影片以LINE通訊軟體傳送給女方，空姐才知道自己遭到警察男友偷拍。

事件爆發後驚動台南警界，陳男主動向派出所長認錯自首，陳被約談時，深表悔意、眼眶泛紅。市警局調查後對陳記過2次、調整服務地區，並依妨害秘密罪移送法辦。

據了解，陳男28歲未婚，是警專31期畢業，平日個性內向、沉默寡言，對工作要求都能完成，表現不錯。陳男原有位交往多年女友，兩人有結婚打算，陳男還將前女友帶到派出所介紹給同事，沒想到今年初，因工作作息不穩定，讓多年感情告吹。

去年6月至11月，陳男透過交友軟體與護理師、眼鏡行女店員、空姐及女大學生交往，空姐無意間發現陳男劈腿，原想挽救這段感情，要求陳與其他女友分手，結果陳男仍與其他女子陳倉暗度，空姐經通訊軟體意外找上女護理師，才察覺陳是劈腿慣犯、聯手情敵復仇。

法官審酌陳身為警察人員，當知法守法，竟趁前女友不知情的情形下，竊錄兩人性愛過程的私密畫面，非僅破壞善良風俗，也不尊重女方並造成女方心理恐慌與不安全感，也未能與女方達成和解，但考量陳坦承犯行、態度尚佳，及其犯罪動機、目的、手段及經濟狀況等，判處2月徒刑，可易科罰金。

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