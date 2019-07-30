女密醫打「膨皮針」致婦人眼失明挨告 改到中國執業

2019-07-30 14:33

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市一名林姓婦人前年10月，到高雄市左營一家沒有醫師執照的地下醫美中心求診，黃姓無照醫美師對林婦從太陽穴注入俗稱「膨皮針」的「舒顏萃」結果造成右眼失明，案發後黃女向警方自首，橋頭地院依違反醫師法處徒刑1年半，緩刑3年，並應向公庫支付20萬元，黃女案發後改到中國任「住院醫師」月入萬元人民幣。

「舒顏萃」常做為醫學美容填充劑，成份為3D聚左旋乳酸，可以讓皮膚澎潤有彈性，也有人稱它是「膨皮針」、「液態拉皮」等，注入皮膚底層後，能刺激膠原蛋白增生，可改善皺紋、淚溝及豐滿面頰等問題。

前年10月24日高市一名林姓婦人，到高市左營區一家地下醫美中心施打「舒顏萃」，由未具醫師資格的黃姓女子為她施打，藥劑從右太陽穴注入顏面動脈血管後，當時林女就感到右眼視線模糊，當場向黃女表示視力出現黑影，黃女竟未對她做任何緊急處理。

直到當天晚上，林女愈來愈覺的視力模糊，到高醫眼科就診，才發現她因施打「舒顏萃」，藥劑逆流至眼動脈，造成視網膜分支動脈阻塞，經治療後，其右眼仍對光無感，無法恢復正常，毀敗一目之視能，已達重傷害之程度。

林女憤而向黃女反映情況，黃女主動向警方自首，坦承她沒有醫師資格執業，黃女積極與林女尋求和解，與告訴人成立調解並賠償損害，橋頭地院依違反醫師法處徒刑1年半，緩刑3年，並應向公庫支付20萬元。

五專畢業已婚的黃女，無法繼續在台執業，因其熟悉醫美藥理知識，轉而到中國發展，目前擔任住院醫師月收入1 萬多元人民幣。

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