螳螂捕蟬黃雀在後？他單手騎車忙拍違停 自己反違規被錄影

2019-07-30 13:52

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市有機車雙載的乘客，行經中壢區新生路時見隔壁穿著吊嘎的騎士單手騎車，邊騎還邊回頭看，覺得奇怪，靠近發現該騎士另一隻手，則是拿著手機，邊騎還會邊回頭，拍下路邊違停的車輛，未料，要檢舉違規自己卻反而先違規。

雙載機車的乘客直覺這一幕太危險，由坐在機車後座的乘客進行錄影，昨晚並將影片PO網，直言「這位大哥，騎車可以好好騎嗎？要檢舉別人請用專業設備，這樣真的很危險，請不要影響其他用路人！」另標註「拍攝者是後座乘客」自清。

中壢警分局中福派出所副所長江宏翔表示，以手持方式使用行動電話或進行其他有礙駕駛安全的行為，得處新台幣1000元的罰鍰；這位吊嘎騎士發現違規車輛，不管還在騎車立刻拿手機錄影，自己反而先違規；違停開罰2400元，不過他得先荷包失血。

其實，現在路上，很多檢舉達人，警方表示，一般的交通違規檢舉，是不會有獎勵金的，除非是環保檢舉，像是亂丟菸蒂、亂吐檳榔渣等，只要檢舉扣除稅金後，可以拿到480元，但是如果是交通違規的檢舉，是沒有獎勵金，所以就像這樣，在路上冒著生命危險，單手騎車找目標，不僅沒有錢拿，一旦被人上網檢舉騎車使用手機，反而還會吃上1000元罰單。

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