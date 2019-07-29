毒駕撞死肉販逃回家吸毒 判賠200萬保險金

2019-07-29 14:38

〔記者王定傳／新北報導〕前科累累的男子鄧偉成前年凌晨吸毒後，無照開賓士車上路，將蔡姓肉販撞飛，猛烈撞擊活生生把他的右小腿扯下，被害者到院前死亡，扯的是，鄧男肇事後竟逃回家繼續吸毒；由於保險公司於案發後先賠付家屬200萬餘元強制責任險金，再向鄧偉成求償，新北地院審理後判決鄧賠償200萬餘元，可上訴。

34歲卻有竊盜、搶奪、恐嚇、詐欺、偽造文書、違反電信法、販賣毒品等前科的鄧男，於前年6月14日凌晨，在家中吸食安非他命後，明知自己沒有駕照，仍開車上路，行經新北市板橋區文化路2段、民生路口時，見警方開警示燈欲攔查，竟加速往台北市方向逃竄，警方見他簡直不要命，停止追緝。

不料，鄧男因吸毒導致妄想發作，以為警方還在追，行經文化路2段與雙十路口時，高速闖紅燈，將55歲的蔡姓攤販撞死。鄧男肇事後繼續飛車逃離，把汽車丟在北市萬華區，再搭計程車返回新北市租屋處吸毒，警方隔日循線將他逮捕。

刑事部分，一審法院依依服用毒品不能安全駕駛致人於死及逃逸等罪，判鄧男8年5個月徒刑，其中5個月得易科罰金；由於案發後，保險公司依強制汽車責任保險法規定，先賠償家屬200萬餘元，再向鄧男求償。

鄧經合法通知沒有出庭也未提出書狀陳述，法官審理後判決鄧男賠償200萬2210元，可上訴。

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