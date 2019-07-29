練槓鈴成植物人！World Gym在場員工4人全須負責

World Gym健身房。（資料照）

2019-07-29 12:09

［記者楊政郡／台中報導］28歲李男去年到「World Gym」世界健身俱樂部台中市西屯店健身，被70公斤槓鈴壓了頸部16分鐘，自己無法掙脫，場內教練等未即時發現，當場失去呼吸與心跳，事後成植物人，檢方依過失重傷害起訴黃姓經理，及現場的張姓教練、吳、楊兩位客服人員。

起訴書指出，李男在2018年4月22日上午7時許，以會員身分來到「World Gym」西屯店健身，自己到躺臥進行「握推舉重」，約7時30分手中槓鈴不慎滑落，直接壓在頸部，7時46分才由李男的女性友人發現，趕緊叫人，與在場王姓會員一起把槓鈴卸下，報請救護車在場作CPR，並送到林新醫院急救，但最後仍呈腦死成植物人之重傷害。

檢察官指出，黃某是該店經理，雖然人不在現場，但負有監督之責，而健身房內還有張姓教練，及在櫃台監看監視器的吳、楊兩人，他們都負有在場服務客人及巡場的責任，而從監視器中可以很明顯看到李男被壓住，還是沒人發現，有應注意而未注意之虞。

該店廖姓公關曾說，李男體重不詳身材屬中等，他是會員不須教練會同，即可自由使用店內各項健身器材。其母親指他有多年健身經驗，當天上午他與朋友約在西屯店，他自己先進行自主訓練，而他女性友人到場後正好發現被壓住，才把他救起。

整個健身房內有人被槓鈴壓住，竟然16分鐘還是被外來的客人發現，健身房內從業人員嚴重失職，依過失重傷害罪起訴黃等4人。

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