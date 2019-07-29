一家人歐洲旅遊 竊賊趁機亂入住家闖空門

2019-07-29 08:15

〔記者謝介裕／南投報導〕闖空門事件又一樁﹗

南投市張姓民眾一家人趁著暑假期間，前幾天，出國展開為期約半個月的歐洲之旅，不料，其住家屋後的鋁窗遭剪斷破壞，始知遭竊賊闖空門，整間屋子被翻箱倒櫃、衣物散落滿地，究竟損失多少財物？警方說，受害的張姓屋子預計8月初才會回國，屆時，製作筆錄後才可望進一步釐清案情。

據了解，受害的張姓民眾住家位於南投市1處豪宅區，因整個社區緊鄰邊坡闢建，入夏以來，氣溫不斷飆高，屋後山坡綠野微風徐徐吹來，令居民有種說不出的暢快感，因此，家家戶戶氣窗幾乎都不關、也不上鎖，但卻也都裝設鋁窗防護宵小闖入。

怎料，竊賊令人防不勝防，竟趁無人之際，手持大剪刀將住家屋後鋁窗上的鋁條剪斷，隨後從未上鎖的氣窗潛入屋內，直到被左鄰右舍發現鋁窗被破壞的痕跡時，竊賊早已逃到無影無蹤，鄰居除向警方報案以外，也加強社區住家巡邏，避免類似意外重演，展現守望相助的精神。

警方表示，暑假是親子外出旅遊的高峰期，尤其，出國旅行動輒1週或半個月以上的人，除了做好檢查住家門窗安全以外，建議也可加裝電子防盜設施，如監視器、紅外線警報器、警民連線系統，或是可連線到手機APP上的遠端監控攝影機等等，達到更即時的防盜監控效果，使得被闖空門受害機率降至最低。

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