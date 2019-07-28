男子流浪大台北月餘 警發現公園「生面孔」助返家

2019-07-28 15:53

〔記者姚岳宏／台北報導〕患有思覺失調症的王姓男子，今年6月11日前往士林區的一間養護機構上課途中自行脫隊，找不到回家的路，這段期間在台北市到處流浪，也曾在台北車站撿拾資源回收物品換取零錢，大多都撿拾剩下的便當充飢，晚上就露宿公園，這幾天落腳南港的公園就被警察發現「怎麼有生面孔」，經查之下，終於幫王男找到回家的路。

南港分局同德派出所巡佐陳歐記、警員葉奕杭和實習生許茗和、黃睿紳等4員，日前執行巡邏勤務時，在轄區玉成公園發現一名蓬頭垢面的男子睡在公園內座椅，身旁還放置許多行李，員警發現該男是公園內的「生面孔」，遂上前盤查。

男子睜眼見警方站在面前，嚇得驚慌失措，員警多方安撫後，男子情緒才稍緩和，經詢問該男未攜帶任何證件，也無法說出自己的名字、住址或家人電話，員警在現場幫男子整理儀容後，使用警用行動電腦的人臉辨識功能，才發現眼前驚魂未定的男子，竟是1個多月前被養護機構通報失蹤的王姓院生。

員警先將王姓院生帶返派出所照護，王男表示這段期間，都在台北市到處流浪，四處為家，這幾天落腳南港的公園才被警察發現。隨後趕到派出所的家屬表示，王姓院生患有思覺失調症，日前在前往養護機構上課途中脫隊後，家屬這個月來都在士林、北投一帶尋找，很感謝警方熱心協助。

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