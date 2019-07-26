又是按喇叭引爆衝突！觀光客拿安全帽毆打澎湖民眾

2019-07-26 21:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖再度爆發按喇叭引爆衝突事件，觀光客還持安全帽毆打父子，連警察來了氣焰也未減，遭警方以現行犯移送法辦，連帶使原本預定晚間返鄉班機也搭不上，實在得不償失，但屢次發生按喇叭行車糾紛，讓澎湖民眾感到安全受威脅。

根據了解，居住在白沙鳥嶼的一對吳姓父子，在馬公案山造船廠上班，今天下午4點多由吳姓男子開車，載兒子由203縣道馬公往白沙方向返家，準備開到岐頭碼頭，再搭船回鳥嶼，行經中正橋時，同向的3輛男女雙載機車因行駛過於路中間，因此按了2聲喇叭，示意他們讓出路權，不料引發騎士不爽，沿路飛車追逐。

當吳姓父子開車抵達白沙港子美東方牛肉麵店前，吳父欲下車購物，分乘3輛機車追逐而來的3男3女，立即停車攔截吳父，並不分青紅皂白持安全帽打吳的頭部。吳的兒子見狀，下車與這些觀光客當街對打起來。警方據報到場處理，但觀光客氣焰仍相當囂張，其中吳父見人潮逐漸聚集壯膽，還一度將玻璃酒瓶擊碎，企圖防禦攻擊，所幸被警方及時攔截。

原來3名騎士是來自台中的觀光客，原本搭乘今晚8點多的飛機返台，但因與澎湖民眾發生疑似行車糾紛，又當街發生扭打，加上吳姓父子堅持控訴傷害，被警方依現行犯當場帶回，訊後將移送澎湖地檢署偵辦，這3名觀光客無法依照預定行程返家，實是得不償失，但連續數起觀光客因按喇叭行車糾紛，與澎湖民眾爆發衝突，也讓澎湖民眾嚇到不敢開車按喇叭。

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