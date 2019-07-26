超驚悚車禍！大貨車撞人稍停又續開 婦人死命爬出躲過死劫

2019-07-26 19:48

〔記者許國楨／台中報導〕超驚悚車禍！一輛大貨車昨下午在南屯區一處路口轉彎時撞上一輛機車，女騎士連人帶車卡在左前輪拖行，貨車駕駛竟未停下查看還繼續往前行駛，幸好機車擋在前方才讓在輪下掙扎的婦人趁機爬了出來，眼看著機車被輾碎滿臉驚恐，整個過程全被民眾拍下po網表示，「貨車司機的潛規則，撞死比撞殘好」，網友則痛斥，「人性怎麼可以如此惡劣」。

這起事故發生在昨天下午2點半左右，39歲邱姓司機當時開大貨車沿忠勇路右轉五權西路時，撞倒騎車的65歲張姓女騎士，張婦當場連人帶車被卡在大貨車左前輪下，未料邱男仍持續往前開直到稍微過關時，可能察覺輪胎有異狀才停頓下來，而幸好機車擋在前方加上速度放慢，才讓在輪下死命掙扎的張婦趁機爬了出來。

張婦驚魂未定呆坐在中央分隔島，眼睜睜看著機車被輾碎，此時邱男才停車，附近店家聽到劇烈碰撞聲出來查看氣憤質問邱男，「撞到人為什麼還繼續開？」邱男則辯稱，當下他以為是左前輪胎爆胎，加上車頭下方的視線死角，根本沒有看到機車騎士，但過程全都被對向對向用路人的行車紀錄器拍下。

一名林姓網友今天將這段長約三十秒的驚悚影片po上網寫下「昨天遇到的可怕車禍，司機停了一下又繼續開，貨車司機的潛規則，撞死比撞殘好。台灣的法律很怪，撞死賠的比較少，沒死還要付更多。」而影片隨即引發許多網友撻留言， 「這蓄意殺人了，受害者好險命大」、「前面是意外，後面就是蓄意了」、「不成文的暗黑定律嗎？這算蓄意殺人了吧⋯⋯差別在現在都有行車記錄，真不敢想以前的年代有多誇張」、「司機根本故意殺人」。

警方表示，事故兩造均未酒駕，所幸女騎士只有全身多處擦傷，經送醫包紮後並無大礙，至於事故原因及責任歸屬將進一步調查釐清究責。

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