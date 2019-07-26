慟！花蓮砂婆礑溪溺水小兄弟 今午返家拔管離世

2019-07-26 18:51

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣秀林鄉一對年幼小兄弟23日上午被疑似喝醉酒的阿公帶到砂婆礑溪戲水，小兄弟在阿公回家途中驚傳溺水，阿公被民眾叫住才止步回頭，小兄弟經搶救後恢復心跳，但因腦損傷嚴重，昏迷指數只剩下2，事隔4天，經醫師評估說明狀況後，家屬今午將兄弟倆送回家後拔管，讓街坊鄰居相當感嘆。

花蓮慈濟醫院表示，兄弟2人送到醫院時，已沒有生命徵象，經醫師搶救後恢復呼吸心跳，近4日在加護病房內，主要穩定維持他們的生命徵狀，並觀察恢復狀況，但2人因腦損傷太嚴重，始終無法恢復自主意識；經與家屬溝通並說明狀況後，家屬今午向院方表示，希望幫小兄弟留一口氣並送回水源部落住處後拔管。

警方初步了解，小兄弟分別為8歲就讀國小的哥哥和5歲讀幼兒園的弟弟，家住水源部落，23日上午母親出門上班，將兄弟交給56歲阿公照顧。報案人稱，阿公帶2孫到溪邊戲水，疑酒醉精神恍惚，並未照看著孫子，留下兄弟倆在溪邊玩，自己先離開往回家方向走去，2童隨後在水源橋下往上游約400公尺處溺水。

花蓮縣消防局當日上午10點27分獲報，得知現場民眾先把哥哥拉上岸，緊急再救起弟弟，2童到院前已無呼吸心跳，經搶救後恢復生命徵象送小兒加護病房觀察，因溺水缺氧超過20分鐘，腦損傷嚴重，4日後，家屬今同意回家拔管。

檢警明天將相驗遺體，並就相驗結果，持續釐清2童的阿公是否有過失及相關刑責。

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