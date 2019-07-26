網購信用卡資料 2集團網路盜刷200多萬被查獲

2019-07-26 22:23

〔記者邱俊福／台北報導〕陳姓男子與蕭姓男子為首的網路盜刷集團，專從國外網站購買他人信用卡資料，分別於電商購物商城與多個知名網路購物商城盜刷手機，或者名牌包包、化妝品等，再便宜轉售圖取暴利，短短一年有300多張信用卡遭盜刷，金額高達200多萬，刑事局偵一大隊今天宣布將陳、蕭2個集團搗破，共逮14人送辦。

刑事局第一大隊第一隊，日前接獲國內知名電商報案稱公司旗下電子購物商城網站於去年3月起，即發生多起使用信用卡刷卡商品訂購成功且出貨後，然而國內信用卡持卡人否認交易，且信用卡公司拒付款項或將已支付款項收回，致生該公司損失約60多萬元。

經著手偵查，發現另有其他3家購物商城也同樣遭人盜刷手機、名牌包包、化妝品等商品，共損失約130萬元，而統計信用卡遭盜刷約300多張。

另外，刑事局第一大隊第二隊 也接獲國內知名電信商報案，稱有20多名用戶於網路門市上申辦門號、購買高價手機，並以信用卡付款，然卻收到信用卡持卡人否認交易，致公司損失約80萬元，即共組專案小組偵辦。

專案小組多月追查，發現有蕭姓、陳姓2團信用卡盜刷集團從事不法犯罪，但都是向國外網站購買信用卡資訊後，至國內電商及電信系統商進行盜刷，利用部分網路商家刷卡付款無經過須3D驗證（簡訊驗證）機制，以及部分第三方支付APP綁定信用卡無須驗證的漏洞，大肆盜刷信用卡購買高單價商品變賣獲取暴利，盜刷購買多為高階iPhone手機、3C產品、保養品等易銷贓商品。

案經數月偵查及蒐證，先後發動2波查緝，查獲蕭等5人到案以及陳等9人到案，訊後全案將上述2團共14人依詐欺罪嫌移送臺灣新北地方檢察署偵辦。

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