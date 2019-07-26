床戰甜美女醫19次！名醫出庭當正宮面前自曝性愛地點

2019-07-26 10:28

〔記者溫于德／台北報導〕未婚耳鼻喉科施姓女醫師，爆出與已婚的「隆鼻達人」顏姓男醫師發生婚外情並懷孕，雙雙遭元配提告。施女遭認定通姦4次，被依4個相姦罪判刑4月，得易科罰金12萬元，顏男則獲撤告；民事部分，台北地院先前傳喚顏男作證，他當著元配、施女面前，細數19次性愛地點，全案今辯論終結，再判施女應賠償元配95萬元。刑民均可上訴。

現年29歲的施女因常上節目分享工作經驗，加上亮麗外型，受封「甜美醫師」，後來與41歲顏男認識後發展婚外情。

刑事判決指，兩人前年4月先是在台中富王飯店發生性關係，隔月又二度在北市橋美旅店上床、6月則到新北市林口區的摩鐵享受魚水之歡，前後總共4次。

施女後來懷孕，將驗孕棒與腹中胎兒超音波翻拍照一同夾在生日卡片裡送給顏男作紀念；顏男雖將禮物藏在家中，仍被妻子意外翻出，兩人挨告妨害家庭。

施女到案後雖承認與顏男交往，也知道對方已婚，卻否認發生性行為；但檢方認為事證明確，依通姦罪起訴兩人。施女在刑事審理時改口認罪並有意和解，最後被依4個通姦罪判刑4月，得易科罰金12萬元；顏男因達成和解獲撤告，其承諾賠償300萬元也已支付完畢。

至於民事求償300萬元部分，全案開庭時，元配、施女均到庭應訊，顏男則以證人身分出庭；元配當庭提出38張照片並質問兩人親吻、互舔手指等行為發生時間地點為何？

顏男說，兩人親密地點遍及中國、台灣酒店房間內，共有19次；但因刑庭認定兩人發生4次性關係，施女委任律師當庭質疑：「如何算出4次在台灣、15次在中國？」顏男逐一細數提到，首度上床是兩人在上海見面時，接著在鄭州、昆明、逢甲、台北、南京、深圳、台北、武漢、西安、上海共11次。

第12次是顏男提分手，遭施女拒絕後求和好；第13次是他7月6日生日當天；第14次是剛得知懷孕時；第15次在武漢；第16次在上海浦東機場附近酒店；第17次是墮胎後首度見面；第18次是施女以自殺要脅，他擔心發生憾事才去找顏女；第19次則是在台灣。

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