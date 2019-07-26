人權法院的課題 憲法學者：亞洲政府重經濟輕人權

2019-07-26 09:25

〔記者吳政峰／台北報導〕前大法官許玉秀有感於全世界各洲多有區域型的人權法院，唯獨人口最多的亞洲沒有，不利人權整合，恐生衝突，去年發起模擬亞洲人權法院的設置，邀請多名國際知名的法學界與實務界代表於26-28日到台開庭，審理邱和順案，其中，憲法學者、新加坡國立大學法律系教授陳有利認為，在亞洲成立人權法院要面臨的課題，就是各國政府重經濟輕人權。

陳有利從歷史角度分析，亞洲除了中國、日本、泰國未被殖民，其他國家都曾遭到侵略殖民，外來觀念與當地文化相互交疊，一層又一層往上累積，形成複雜的史觀，各國間的歧異越來越大，整合自然就越不易，現多在貿易上交流，政府也多重視經濟而輕人權，遇到他國對自己的人權有意見時，立刻出現抗拒心態。

陳有利指出，亞洲國家好不容易脫離殖民，獲得政治自主與實體獨立，難以再接受他國對自己的指點，也吞不下這口氣，不過，如果國家間要經濟合作，勢必要面對人權議題，這次不可避免的趨勢，因此，區域多個國家如何平等對待本國與外國人，就須要一個跨國的對話平台形成共識。

陳有利舉例，菲律賓、印尼、緬甸對外輸出移工到其他東南亞國家，大量勞工跨國流動的經濟行為，各國政府若不重視這些人的人權，可能喪失合作機會；此外，還有女人、孩童、商務等人權，都是必須面對的課題。

亞洲宗教信仰多元，是否可能成為成立人權法院的絆腳石？陳有利認為，大部分的宗教都是勸人為善，用這樣的標準來看，只要用現代的立場去解讀宗教的精神，不要侷限於數千年前的經書，宗教不會成為整合的阻礙；但他強調，對於人權的認可應以「好壞」區分，而非「東方西方」看待。

至於有些國家以「公共安全」限縮人民的言論自由或集會權利，陳有利表示，這要看國家的政策選擇，某些時候或許真的是為了避免事態擴大，但若不是呢？人民有權利質問政府嗎？他指出，每個國家對人權的看法或許不一樣，但作為一個負責任的政府，不能每次都限制人民的基本權利，要採取限制時，應向國民說明「為何這樣做」。

雖然目前只是模擬亞洲人權法院，非正式組織，但陳有利認為，只要民間一直運作，政府一定會看到人權法院存在的必要性，數年後，或許有機會成真。

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