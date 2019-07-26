運將伸鹹豬手 硬坳她露半球「性暗示」

2019-07-26 05:57

［記者楊政郡／台中報導］台中市張姓客運車司機，看見女管理員彎腰低頭整理雜物，出言「看到妳的胸部」，女子趕緊拉緊衣服，30分後張男下樓在機房門口，突然出手偷襲女管理員右乳，張男在法庭辯稱，是該女先對他性暗示，法官從監視器發現該女躲他還來不及，依性騷擾防治法判3月徒刑。

台中地院判決書指出，張男是房客，女管理員「阿桃」（化名）受僱擔任套房管理人，負責帶客人看房、簽約及整理清潔工作，去年6月22日在太平區某套房大樓，當天張男在1樓等電梯，「阿桃」在巡視清潔工作，一度彎腰低頭整理雜物，可能因而露出半弧形，張調皮說：「我有看到你的胸部」。

張男乘電梯上樓，約半小時後又在1樓機房見「阿桃」還在整理物品，至機房門口說「退房那天，我可以偷襲你嗎？」等語，隨即隔著衣服去抓「阿桃」右胸部，「阿桃」嚇一跳大喊「幹嘛！」告知這裡到處有監視器，張才離去，「阿桃」感到受辱報警處理。

法庭上張男否認抓胸，辯稱下樓後就直接外出，係「阿桃」先對伊為性暗示。法官調閱監視器，「阿桃」彎腰整理地面雜物，被告在電梯門口面朝「阿桃」，朝她方向說話（應是說我看見妳的胸），「阿桃」旋起身以其所穿著外套遮掩胸口，並轉身背對被告整理上衣，再轉身時雙手交叉於胸前。

半小時後，張男走到機房門口，原將右手搭在機房門邊框，其後右手往斜下方伸進，隨即收回（應是出手抓奶收回），「阿桃」持黑色物品指向張男，張男轉身離開。

不僅有監視器內容，張男事後向鍾姓房東坦承襲胸，也說「阿桃」挑逗他，「阿桃」也告知房東遭襲胸，要求轉知被告，勿再對其打擾，他們準備向張男服務的公司反映，並提起告訴等。

法官認定張男與「阿桃」僅是房客與管理人之誼，雙方都各有婚姻，其與異性相處本應注意分際，被告縱辯稱「阿桃」對其誘惑，非但並無實據，此舉顯亦逾矩，判處3月徒刑。

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