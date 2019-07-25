出國1週驚見機車被偷 警靠「推理」神尋回

2019-07-25 18:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕靠「推理」就能找到機車？台中市王姓男子本月中旬出國一週，19日返家時驚見自己的機車失竊，在住處附近搜尋未果，只好向中市警局三分局東區分駐所通報失竊，不料，兩名員警不急著幫他找車，而是不斷詢問他出國前的行蹤，要他仔細回想出國前行蹤細節，王男猛然想起，他出國前曾到超商購物，員警陪他到超商，果然找到機車，他不斷對警方道歉，對警察用推理就能找到機車，他直呼「真的很厲害！」

王姓男子相當忙碌，他出國1週返家，驚見機車失竊，東區所警員許家和、黃振家接獲報案，卻沒有急著幫王男找車，而是要他仔細想想，出國前是否騎機車外出？是否把車借給朋友，是否騎機車購物？出國前最有印象的最後一次購物是哪裡？

王男聽到警方問他，「是否騎機車去買東西？」猛然想起出國之前，他騎機車到中區一家超商購物，超商距離他平常停車位置僅有450公尺，徒步僅約5分鐘。

員警陪王男去找機車，果然在超商旁找到！原來當時他騎機車去買東西後，卻是走路回家，早已忘記機車停在超商門前；王男對自己的迷糊不斷道歉，還驚訝地說，警察很厲害，用「推理」就能找到失車。

兩名員警告訴他，協尋汽機車的案件很多，員警處理經驗很豐富，很多的汽機車失竊案件，其實是被自己的記憶矇騙了，又因驚慌而沒有去探究其他的可能性，記憶很不可靠，可以在停車後順手用手機拍照，就可以避免類似窘境。

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