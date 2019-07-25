通報有蜂巢到摘除拖了10天 8旬老婦遭虎頭蜂叮死

2019-07-25 11:40

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市87歲老婦李游菊9日到自家附近菜園拔菜時，慘遭黑腹虎頭蜂襲擊，被叮咬約20個包，送醫後在當天下午死亡；家屬對此傷痛欲絕，今在縣議員林麗陪同下召開記者會，痛批10天前就已向縣府通報附近有蜂巢，但行政怠惰遲遲不處理，才導致憾事發生；縣府農業處回應，將檢討如何縮短處理蜂巢的行政程序。

上個月宜蘭市慈行路附近一座高壓電桿上，有一座黑腹虎頭蜂巢，導致2名民眾遭到叮咬，6月29日隨即有人打電話到1999通報處理，縣府當天派委外廠商到現場時，發現蜂巢位於高壓點桿附近，為避免處電危險，無法立即拆除蜂巢，隨即通報台電辦理斷電程序。

不料，因斷電程序繁瑣，蜂巢遲未拆除，到了這個月9日上午約7點，李游菊到慈航路農田拔菜，遭到電桿上黑腹虎同蜂攻擊，被叮咬約20幾個包，附近民眾發現，立即將老婦用輪椅送回家，並叫救護車送醫，但當天下午4點，老婦仍宣告不治，讓家屬非常悲憤。

李游菊的兒子李信毅及媳婦林宿霞今在林麗陪同下召開記者會，李信毅痛批，之前就已經有人被虎頭蜂攻擊，但遲遲沒有處理，等到他母親被叮死後，當天晚上才派人將蜂巢摘除，行政效率真的太差！

林宿霞指出，縣府遇到問題應該馬上處理，不該一拖再拖，否則就要在現場立警告標語，提醒民眾有蜂巢，李游菊真的是枉死，家屬不排除提出國賠；林麗指出，縣府應該上緊發條，才不會再有類似的事情發生。

宜縣府農業處︰一切流程符合規定

農業處表示，因為蜂巢位於高壓電上，為避免危險，需要經過斷電程序，光是公告斷電就要3天時間，才無法立即摘除蜂巢，一切處理流程都符合規定，沒有拖延，只是很遺憾發生憾事，未來會和台電研商，看遇到類似事件，如何再縮短相關行政程序，達到快速處理、即報即拆的目標。

農業處說，未來如蜂巢無法立即摘除，農業處也會立即在現場設置警告標語提醒民眾，並拉起警戒線，避免民眾過於靠近。

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