7/24 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落新店

2019-07-24 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（7月24日）開獎的第108000176期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由新北市新店區永安街76號1樓的「台鑫彩券行」開出；第108000176期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000176期雙贏彩中獎號碼為「02、03、06、09、12、13、15、16、18、19、21、22」，頭獎摃龜；貳獎共10注中獎，每注可得10萬元；參獎共221注中獎，每注可得500元；肆獎共2626注中獎，每注可得100元。

第108000176期今彩539中獎號碼為「13、14、28、29、32」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共146注中獎，每注可得2萬元；參獎共5236注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬8764注中獎，每注可得50元。

第108000176期39樂合彩中獎號碼為「13、14、28、29、32」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共135注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5379注中獎，每注可得1125元。

第108000176期3星彩中獎號碼為「546」，正彩共11注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000176期4星彩中獎號碼為「4540」，正彩摃龜。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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