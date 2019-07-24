孽子弒父曝屍荒野 檢方起訴求極刑

2019-07-24 12:08

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕曾因拿不到錢而殺傷父親並縱火的新竹市男子胡志賢，因犯多案出獄半年又與父親起爭執，竟瘋狂砍殺父親多處致頸脊斷離，直到屍身腐敗發臭才棄屍水渠，又因被發現犯行拒絕說出棄屍地點，任由父親曝屍荒野，新竹地檢署依殺害直系尊親屬起訴胡男，並因他泯滅人性毫無悔意，向院方求處極刑。

檢警調查，胡志賢前於2008年間因放火燒燬建物案件被判刑3年8月，經假釋出監，又於2016年間因家暴、竊盜、妨害公務與毒品等案件於去年10月執行完畢。

5月31日上午6點多，胡男在住處與曾任三屆里長的父親胡金意，因不明原因發生衝突，竟至廚房持水果刀到雜屋間內朝父親頭頸部胸背部猛力砍殺，致胡金意頸部脊髓斷離、頭頸部胸背及上肢多處銳器傷大量出血而死亡。

胡志賢見父親死亡後，即將屍體拖至浴室藏放，後因不耐屍體臭味於其住處飄散，遂另行起意，於6月3日下午4點多將屍體放置於小客車後車箱，載至舊社橋下農田灌溉水渠遺棄，沿水渠漂流。

由於民眾發現胡志賢疑似開車載運父親屍體，乃報警處理，經警上門查訪，胡志賢返回住處遇警隨即逃逸，但警方隨即逮捕並扣車，車上除血跡屍水外未發現屍體，經警調閱監視器，當晚8點多於竹北市頭前溪橋旁水門處發現胡金意屍體，胡志賢始坦承殺父棄屍。

辯護律師一度要求將胡嫌送精神鑑定，然檢方認為他在警詢、偵訊皆應答自若，且初見員警即駕車逃離，遭警逮捕之際，對於案情保持緘默，亦不透露其父屍體所在，直到發現屍體，自知無從隱瞞始坦承犯行。況經調閱胡嫌先前加害其父相關案件卷宗，曾因金錢與父發生爭執，進而持刀殺傷父親，並曾縱火，因此檢方認無需送精神鑑定。

檢方依殺害直系血親尊親屬及遺棄屍體罪嫌起訴胡志賢，同時建請院方審酌胡嫌身為人子，平日與父共同生活，本應克盡孝道以報親恩，竟持刀對父頭臉、頸部、胸部及上肢猛力砍殺致頸部脊髓斷離，多處砍傷，手段兇殘，又放任屍身腐敗，因不堪臭味進而任意丟棄，於警查覺犯行之初，亦拒絕透露遺棄屍體所在地，使其曝屍荒野，實令人髮指，顯已泯滅人性，所生危害甚鉅，惡性匪淺；且犯罪後雖坦承犯行，惟對於殺人動機避重就輕，飾詞圖卸，亦未見悔悟之情，建請量處最嚴厲之刑，以儆效尤。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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