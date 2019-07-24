瞎掰「有洞就進去..」. 色按摩師慘了

2019-07-24 06:18

［記者楊政郡／台中報導］「有洞！手指會剛好進去」！康姓按摩師為女子「oki」（化名）全身按摩，雙手不時滑過下體，中指還一度稍微進洞，事後被告性侵，「oki」一度受不了開庭壓力輕生未遂，康男否認性侵，但有上述口供，還有康事後傳給女子的「我只是對你放了感情，不受控制的用錯方式為你服務」訊息，法官依強制性交判3年10月，可上訴。

台中地院判決書指出，康男是台中市某知名養生會館按摩師，2017年6月凌晨2時「oki」到養生會館進行全身油壓按摩，女子趴在按摩床上，康男要求內衣後扣解開，順手將內衣肩帶脫下，開始從肩部、背部按摩。

康男手部順勢往下，按摩oki臀部、大小腿，主動將其短褲、內褲褪去，繼續推拿腳部、臀部，而多次都是順勢手掌滑過下體，「oki」夾緊雙腿，康男要她打開，表示就是要她舒服而已，但是越按越集中在下體部位，除雙手手指觸摸下體，又順勢以中指「稍微」插入陰道內，而為強制性交行為。

被告康男否認強制性交，辯稱過程中他以為oki會舒服，就按摩她的下體，她有呻吟，沒有拒絕。

但警詢被告稱：「對，有洞嘛，有洞就會進去啊，所以應該是這樣啊，她筆錄應該也是這樣啊。」「有洞手指會剛好進去」、「手指就，有洞嘛，看到洞就進去啊，並沒有整個插進去」等語。

法官發現， 「oki」是沈默哭泣許久，再道出事件過程，不堪承受開庭壓力，一度想不開。又發現康男傳給被害人訊息，內容「我只是對你放了感情，不受控制的用錯方式為你做服務，是我很對不起」，「我其實只是想太多自作多情」、「有誠意向你道歉，我可以自己出錢給你重新認真正常的服務完1次」。法官認定康男確實逾矩，審酌雙方未和解，判處3年10月。

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