劉邦友案鄧文昌狀況好轉？ 法院撤銷貪污案停審裁定

2019-07-23 23:10

［記者鄭淑婷、周敏鴻／桃園報導］23年前劉邦友官邸血案至今仍是「懸案」，唯一倖存的前桃園縣議員鄧文昌，因腦部中彈智力退化、記憶不復，也中斷了破案的一線生機，而他曾因涉及議員補助款案被依貪污罪嫌起訴，也因此被法院裁定停止審判，近日桃園地院合議庭以「停止審判原因消滅」為由撤銷裁定，讓外界聯想鄧文昌的病況是否好轉、劉案是否再現曙光；不過，據親友轉述，鄧文昌的病況還是「老樣子」，仍是無法溝通、不復記憶。

法界人士推測，應是法院希望將案件審結的一個訴訟程序、技巧而已，可能考量全案證據力及當事人的狀況，獲易科罰金或無罪判決的機率高，因此在不影響當事人權益的情況下，先將停止審判的裁定撤銷，讓全案可以順利審結。

鄧文昌於1996年11月21日，在前桃園縣長劉邦友官邸遭槍擊，當時包括劉邦友在內共有8人身亡，只有鄧文昌奇蹟獲救，但他因腦部中彈導致記憶、語言受創，無法回想當天的案發過程；而桃園檢調在偵辦一起議員補助款弊案時，發現有多位議員被控事先收受廠商回扣，並交付僅有署名蓋印的空白議員補助款申請書，鄧文昌也牽扯其中，甚至有書立日期於1997年（中彈後）、以其名義所簽立的補助款申請書，鄧文昌與多位議員都被依貪污罪嫌起訴，因他槍傷後遺症無法應訊，法院於2012年依法裁定「於其恢復前停止審判」。

桃園地院合議庭7月中旬，依據鄧文昌最近的醫院診斷情形，以「停止審判原因已消滅」為由撤銷裁定，認為全案可以繼續審理，讓外界產生聯想「鄧文昌病況是否好轉了」；親友轉述，鄧文昌的狀況還是老樣子，對於撤銷裁定有些不解，若庭期排出仍會配合帶他出庭，桃園地院則表示，尊重合議庭的認定且案件仍在審理中，不便對此表示意見。

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