老公掩埋廢棄物被查獲 她偷塞1萬2紅包GG了

2019-07-23 11:00

［記者楊政郡／台中報導］陳男承租台中市太平區一塊土地，涉嫌用來掩埋建築廢棄物，而第一個月被環保局稽查大隊查獲後，陳妻林女竟塞了紅包1萬2千元，希望稽查隊大事化小、不要移送法辦，袁等3名稽查員將紅包交給政風室，檢方依廢棄物清理法起訴陳男，依貪污治罪條例行賄罪起訴林女。

起訴書指出，陳男2017年12月起承租太平區某土地，期間兩年，涉嫌租地來作為掩埋建築廢棄物之用，而同月底環保局稽查隊就接獲線報，袁姓稽查人到場勘查發現有異，即決定翌日進行開挖。

同年12月29日當天開挖稽查，開挖9個點，果然發現廢水管、塑膠杯、馬桶破碎物、麻布袋、廢木材、破碎大理石、水泥管、鐵管、鋼筋等等都是建築廢棄物，袁男等製做現場履勘紀錄並開單告發，且涉及刑責部分必須移送法辦。

但此時陳妻林女持紅包內有1萬2千元，自行開啟公務車的駕駛座車門，將紅包放進方向盤儀表板下，然後一再請求稽查員不要移送，輕輕罰一下就好，「讓我拜託一下，請你們高抬貴手，看能不能不要怎麼寫，如果太熱的話，我請喝涼的，如果不夠止渴，你跟我講」，但都不被接受。

而袁等上車後發現紅包，陳某夫妻已經離開現場，3員回辦公室後將紅包交給政風室處理。

林女辯稱她不是行賄，只是體恤辛苦、天氣炎熱，給他們買水喝，她坦承確實有請隊員罰輕一點，只要小小警告一下就好，這是人之常情。

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