女生喜歡的是壞壞的男生？南投拒毒文宣這麼說

2019-07-23 07:24

〔記者張協昇／南投報導〕暑假期間，南投縣政府為防止青少年誤交損友染毒，加強各項反毒宣導活動，除了辦理「心閱讀」電影心得暨讀書心得投稿活動外，並製作拒毒「5」招圖文訊息在LINE群組宣導，標題強調「女生喜歡的是壞壞的男生、不是吸毒吸壞的男生」，希望青少年學子在暑假期千萬不要碰毒品，因為毒品除了讓你變醜，還會毀了你一輩子！

不過「女生喜歡的是壞壞的男生」這句話也讓部份民眾不以為然，質疑難道看起來不壞的男生，女生就不喜歡嗎?認為這樣宣導用語但並不恰當，可能會誤導青少年。縣府則表示，主要目是希望能吸引年輕人注意，重點在於提醒青少年勿沾染毒品，因為吸毒吸壞的男生會變醜，女生並不喜歡。

南投縣政府衛生局在LINE群組宣導拒毒「5」招，第1招是「直接拒絕」，遇到朋友要兜售毒品或是吆喝High一下毒，要立刻堅定的向朋友拒絕，表明不吸毒的決心；第2招「遠離現場」，立即找藉口離開現場；第3招「轉移話題」，邀請一同做別的事，化解情境，也順勢轉移話題；第4招「自我解嘲」，拿自己開玩笑，以幽默語氣緩和氣氛，並趁機轉移話題或離開現場；第5招「友誼勸服」，委婉勸告朋友不要使用毒品，讓其了解毒品不但危害自己健康，也會傷了友誼，可說是害人又害己。

衛生局指出，暑假可說是青少年朋友染上毒癮的高危險期，好奇心、同儕誘惑及不懂得拒絕是主因，呼籲民眾若發現有吸毒情形，請撥打毒品危害防制中心專線電話0800-770-885（請請您幫幫我），共為打擊毒品盡分心力

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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