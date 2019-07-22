國安局官員涉走私菸品 北檢「天下第一組」偵辦

2019-07-22 23:37

〔記者黃捷／台北報導〕總統蔡英文今結束12天的「自由民主永續之旅」，國安局少校警衛官吳宗憲卻透過華航高層，在系統後台預訂645萬元的9800條免稅菸品，再企圖透過國賓特殊通關禮遇夾帶入境。新北市調查處今協同關務署在機場攔截，約談菸品貨主國安局人員吳宗憲等8名涉案人員到案，晚間陸續移送台北地檢署複訊。

據了解，法務部調查局接獲線報後，發交新北市調查處偵辦，而事發地位於桃園機場、國安局位於士林，外界傳言全案可能移送新北、桃園或士林地檢署，但新北市調查處訊問完部分涉案人員，臨時決定以部分人的戶籍地台北為主，晚間8點多才向北檢報指揮。

由於事關重大，北檢檢察長邢泰釗隨及指定專責重大黑金案件的「天下第一組」忠組接手，由主任檢察官陳淑雲指派專案檢察官負責偵辦，全案將朝違反貪污治罪條例、菸酒管理法方向偵辦。

黃國昌今在臉書發文，指總統出訪加勒比海友邦拚外交，十分辛勞，然而卻有國安局官員竟然利用陪同總統出訪的專機，先透過華航高層在系統後台預訂9200條的免稅菸品（金額高達645萬元），並在今天透過國賓特殊通關禮遇，夾帶入境。

關務署事後證實，總統專機今天下午12點35分落地前，12點20分有5輛接機貨車前往載貨，因海關及調查局已有事先掌握情資，下午1點25分聯合查緝小組在國賓通道攔截貨車後，直接押至台北關私貨倉庫，經過清點，共有9800條免稅菸品。

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