高階警官交接 盧秀燕：中市今年犯罪六都最低

2019-07-22 16:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市這兩個月來發生槍擊案與垃圾車司機酒駕撞死人的指標刑案，不過，台中市長盧秀燕今天主持中市警局新任分局長、大隊長聯合交接布達典禮時強調，台中市今年1至6月的各項刑事犯罪持續減少，暴力犯罪更是大幅減半，刑事發生數、竊盜與詐欺等指標犯罪數，更是六都最低，這些都是中市警察共同努力的結果。

盧秀燕致詞時說，縣市合併升格轉眼8年餘，歷經磨合調整走向進步，以及警察共同努力，治安、交通與為民服務都進步，台中市今年成績優異，依據警政署統計，台中市今年1至6月各類刑事犯罪持續減少，尤其是暴力犯罪，更是大幅減半，包括刑案發生數、指標犯罪發生數、竊盜與詐欺犯罪數，都是持續維持六都最低。

她說，刑案發生率降低，破獲率則提升，在警政署的專案中，包括民國108年執行緝毒、掃黑，以及加強重要節日安全維護，都獲得中央評比為六都冠軍，更讓中市警察引以為榮的是，台中市警局得到行政院第二屆政府機關服務獎的殊榮，全國那麼多警察局，台中市警局是唯一獲獎的警政機關。

盧秀燕肯定警察之外，也提醒說，前陣子發生鐵路警察殉職不幸事件，希望警察能注意自己的安全。

中市警局今天交接履任的名單，為中市警局四分局分局長吳耀南、烏日分局分局長張則誠、太平分局分局長蔡元戎、東勢分局分局長陳家銘、霧峰分局分局長廖國政、大甲分局分局長許明耀、和平分局分局長吳銘淵、保安警察大隊大隊長李建興。

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