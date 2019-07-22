新化重要道路傷亡意外頻傳 善心企業捐贈LED交通警示燈

2019-07-22 10:07

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市新化區重要道路的車禍頻傳，釀成家庭悲劇，公所媒合民間資源，協助改善，由百盈實業發揮善心，捐贈逾80組的LED交通警示燈，將儘速設置在意外較多的地點，提醒過往民眾，降低事故的發生，守護大家的安全。

區長吳金喜表示，獲贈的警示燈，包含了LED爆閃警示燈、公務災防車警示燈，還有T字路警示燈等，都相當實用，將提供市警局新化分局轄區派出所，以及公路局新化工務段等單位設置，提醒用路人。

系列的警示燈由百盈實業總經理葉能蓁捐贈，數量超過80組，吳金喜直說「足感心」，他表示，根據新化分局的統計，去年度轄內交通事故死亡有11件，多發生在台20線開運橋至左鎮，以及台19甲外環道等地，第1階段的改善建置工作已陸續完成。

吳金喜指出，公所進一步針對里長、區民提供的資訊，將在第2階段設置工作落實，包含在車速過快、危險彎道、坡度高低起伏過大、夜間視線不明等路段，能讓行經的用路人提高警覺，並放慢車速，達到減少自撞、自摔事故之目的。

吳金喜提到，新化區幅員大，有平地、丘陵，更因鄰里人口密度分散，造成交通運輸管理不易，爆閃警示燈對用路人有明顯的「提醒」作用，可發揮警示的功能，感謝百盈實業能慷慨捐贈。

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