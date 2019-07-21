赴澳打工遊學100人才成團？臉書徵才週薪5萬有詐

2019-07-21 14:26

〔記者姚岳宏／台北報導〕現正值畢業生求職季，中部1名陳姓畢業生在臉書看到求職訊息，對方稱可到澳洲打工遊學，每週5萬元薪水，但要陳男找20名同學一起出國，並要先繳交護照及雙證件正本，陳男收集繳交後，對方卻要求需100人才能成團，此時有求職者質疑其中有問題，陳男才恍然大悟得知遇詐，趕緊報警。

刑事局預防科表示，詐騙集團搭上這波求職潮，入侵網路釋放職缺訊息，主打「工作輕鬆、收入優渥」吸收沒有社會歷練的年輕人，使得他們在不知不覺間成為詐欺車手，得不償失。

警方調查，陳姓男大生甫從科技大學工程系畢業，6月底在臉書求職社團看到1則求職訊息，暱稱BOY的男子稱僅需求職者兼職提供存簿與提款卡，給經營國外博奕公司結算兌匯，租金10日1萬元，提供銀行帳簿本數越多、薪資越高。陳生對於提供自己的帳戶感到不安，以工作與所學無關而婉拒。

不料3日後，BOY聲稱媒合到表演公司要去墨爾本與雪梨搭設舞台的工作，工作類似現正流行的Working Holiday，兩週薪水新台幣5萬元，要求陳姓畢業生再找同學共20人一起出團，並要求陳生收取這些同行者的護照及雙證件正本等相關資料。

陳生陸續收取並透過快遞繳交給BOY共20份，BOY食髓知味又改口說表演公司擴大演出，需100人方能成團，並請陳生協助上網招募，可折抵機票費，陳生半個月內協助上網「徵才」，直到有求職者質疑「需收取護照與雙證件正本，這根本是詐騙！」陳生才趕緊報案。

刑事局提醒，求職或打工被雇主要求「繳交存簿與提款卡」、「繳交雙證件或辦門號」、或一切聯繫皆透過LINE或臉書訊息，未見到雇主與公司，均是常見的求職打工詐騙陷阱，民眾勿因貪圖不勞而獲的外快，導致自己成為詐騙集團的車手或共犯，有任何疑問可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

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