里民大會竟有伴手禮！原來是這樣⋯⋯

2019-07-20 10:38

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣關西鎮金山里今天早上舉行里民大會，所有里民以戶為單位，每戶都有住宅警報器的「伴手禮」可以帶回家，有需要的，新竹縣政府消防局關西消防分隊還會協助指導安裝。這個好康原來是縣議員羅仕琦跟境內的「馬武督探索森林」業者、以及該園區地主「財團法人林熊徵學田基金」爭取來的，為了是因應金山、錦山地處偏遠，居民又多老、幼，非常需要住宅警報協助預警火災發生的危機，所以獲贈1300個，下一波將趁錦山里民大會時送給錦山里民，剩下的則贈給關西鎮內高風險或是獨居老人戶，守護這些弱勢鄉親跟祝融保持安全距離。

縣議員羅仕琦說，「馬武督探索森林」以作為「綠光小學」場景知名，號稱北台灣最大私人森林休憩區，甚至有人稱之為「北台灣的杉林溪」。他們在錦山里開業15年來，一直維持著原來的森林景觀，每年吸引10萬人次，替關西小鎮帶來不少商機。

由於金錦山地區多為老人跟小孩，非常需要能預防火災發生的警報機制，再加上因為經費問題，新竹縣政府消防局今年的住宅警報器還缺5000多個。

於是他向「馬武督探索森林」、跟該園所在的地主「財團法人林熊徵學田基金會」爭取1300個住宅警報器，由他們共同捐贈給縣府消防局關西消防分隊，以配合消防員的防災宣導，並由消防員協助安裝。以金、錦2里的住家優先安裝，多的則提供關西其他高風險家戶或獨居家戶裝設。

馬武督探索森林園長惠治華說，他們跟錦山地區的產業發展與居民生活密不可分，因此對於當地的生態環境維護與照顧相當重視，對鄉親的生活安全能夠貢獻一份力量，他們相當樂意。

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