拚奶粉錢恍神？砂石車撞斷電桿 壓扁轎車頂翻休旅車

2019-07-19 17:51

〔記者陳冠備／彰化報導〕真的「砂」不住！彰化縣員林市山腳路、崙雅巷口時今天下午發生一起連環追撞車禍，洪姓駕駛開著砂石車撞上路旁電線桿，再往旁追撞2部路邊停車，其中的轎車慘遭撞爛，休旅車則被推擠頂起來、頭下尾上幾呈90度站立，電線桿則被撞到彎腰，高壓電線幾乎遭扯斷，掉落路面，幸好當時車上、路上無人，未有傷亡。洪姓駕駛供稱，一時恍神出車禍，警方現場酒測，未有酒精反應，詳細肇事原因仍待調查。

這起車禍發生在林厝派出所旁50公尺，巨大的撞擊聲立即引來所內員警與附近居民出門查看，趕緊檢視兩部被撞車子內有無人員受困，並協助砂石車駕駛脫困。

洪男僅受輕微擦傷，詢問出事原因，他嚇得直發抖，只說太累一時恍神才撞上。

洪男妻子獲報後趕來，她說，再一個月就要生產，老公很努力賺錢，記者問，「是否有過勞現象？」洪妻說，沒有聽他提起，對發生事故也感到意外，事後也緊急陪他就醫。

附近民眾說，突然聽到連續碰撞聲，走出門口一看，車子都被撞得飛起來，連電線都掉落一路面，真的很慘！林厝里里長蕭富子說，得知出事後立即趕來，聯絡台電來查看斷電，幸好當時車上、路上沒人，無人被波及。

台電說，電線桿遭撞斷，造成一旁3戶住戶停電。台電也特別提醒，由於高壓電線掉落，未全面斷電，呼籲民眾不要圍觀，以免發生危險。

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