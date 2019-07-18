大法庭新制上路 魏應充搶頭香聲請提案統一法律見解

2019-07-18 16:48

〔記者張文川／台北報導〕最高法院「大法庭」新制本月4日上路，半個月來已有9件聲請提案，頂新公司與魏應充搶得頭香，首日就遞狀向承審合議庭提出聲請提案，請求針對外國函文的證據能力、檢方起訴後未經法官同意赴境外取證的證據能力，交由大法庭統一法律見解。

最高法院統計，目前已收案的9件中，有2件是最高檢察署聲請，一是針對詐騙集團是否必須一律依組織犯罪條例規定，判被告強制工作？二是針對前台北市議員謝明達被控貪污案，最高法院推翻歷審有罪判決，自為改判無罪，最高院是否可不經辯論即變更事實、自為改判？請求大法庭統一法律見解。最高檢分別本月8日、17日提出聲請。

高雄君鴻酒店不動產被檢方禁止處分，是否可中斷法拍程序，也聲請提案至大法庭，另有2件偽造文書、1件誣告、貪污、毒品案，當事人也聲請大法庭統一見解，最高院已完成9件收案，將由各承審合議庭評議其主張是否有積極歧異或原則重要性，且足以影響裁判結果等要件，裁定是否進入提案程序。

頂新魏應充的辯護律師團認為，越南油品刑事案件中，一、二審對於相關證據的證據能力，採取完全不同的法律意見，一審判無罪，二審改判有罪，目前在最高法院審理中，二審法院對於證據能力所採取的標準，在最高法院先前判決中已存在歧異，對於判決結果有重大影響，有必要透過大法庭制度釐清法律爭議，因此提出聲請。

律師團指出，聲請的主要爭點有二：「外國政府出具的函文，於何種要件下能與我國公文書一般，適用傳聞法則的例外，而可以當作認定被告犯罪的證據？」、「檢察官於起訴後，未經法院同意的境外取證，且不符合取證國有關證據調查的程序規定，其所得的資料能否依據我國刑事訴訟法關於傳聞之例外，而取得證據能力？」

律師團強調，這2項爭議是長久存在於刑事審判的癥結問題，不只出現在頂新油品案，許多刑案也面對法院見解不一致的窘況，以致判決結果南轅北轍，有必要請大法庭釐清見解。

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