新埔公所採購洩密 檢方起訴課員、業者

2019-07-16 15:17

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣新埔鎮公所建設課許姓課員2016年在承辦燈具採購案時，竟洩密給業者圍標，新竹地檢署依洩密罪嫌將他起訴，其餘業者則均依違反政府採購法以詐術使開標發生不正確結果罪嫌起訴。

檢廉調查，新埔鎮公所於2016年間徵求民間參與節能路燈燈具更換暨維修案，許姓建設課員為該案承辦人，因簽辦採購案結識永旭光綠能科技侯姓負責人。

由於公所招標公告案採用陶瓷複金屬燈具，台灣LED照明產業聯盟認為比LED燈具耗電且效率低，有浪費公帑及圖利特定業者之虞，便以密件發函新埔鎮公所釋疑，並建請公所酌予開放LED燈業者參與投標，經公所以密件方式交予許姓課員收執。

許男明知該函文涉及規格疑義，亦屬密件，為徵詢他人意見，竟基於洩密犯意，當天收到就拍照傳送給侯男。

侯男與蘇姓友人循過往經驗，與亞帝歐公司尋求在採購案中合作，經亞帝歐應允後，2人為避免參與投標廠商不足3家而流標，透過張男商請吳男出借富山公司名義投標，並約定給付報酬6萬元，吳男應允後即委請友人領標，並提供富山公司大、小章及備妥押標金支票給張男。

期間蘇、侯製作富山公司服務建議書及相關投標文件，由張男提供大、小章用印後即前往公所投標。成為富山、亞帝歐及光榮水電工程投標，承辦人許員認合格投標廠商已達3家而開標，因而使開標發生不正確結果。

經公所召開評選會議，亞帝歐經評選為第一序位，蘇男委請侯男在高雄拿報酬6萬元給張男，張男分得其中1萬元及扣除交通費等必要支出後，再交付餘款3萬5017元給富山。

檢方依洩密罪嫌起訴許姓課員，其餘共犯業者則依違反政府採購法以詐術使開標發生不正確結果罪嫌起訴。

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