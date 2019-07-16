領不到錢提款卡還被吃掉 老翁氣炸衝派出所報案

2019-07-16 14:18

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市李姓老翁今天上午9點多，氣呼呼地衝進桃園警分局埔子派出所報案，訴說他到銀行利用ATM領錢，領不到錢，提款卡還被吃掉的過程，老翁抱怨，他向銀行人員反映，對方跟他說一堆話，卻不馬上還卡，他才決定求助警方。

警方說，老翁疑因操作ATM時，多次按錯密碼，提款卡才被吃掉，老翁立即向銀行人員反映，卻沒立刻還他提款卡，讓老翁氣得半死。

警專實習生張政德、劉學謙了解狀況並與銀行聯絡後，耐著性子向李姓老翁解釋「這是銀行還卡必經的程序」，老翁才終於氣消，願意搭乘計程車返家。

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