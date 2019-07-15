新北鬼父6年性侵女兒696次 重判20年半定讞

2019-07-15 13:52

〔記者張文川／台北報導〕如此「鬼父」！新北市55歲林姓男子，9年前開始與妻子分房睡，竟利用和還在讀國小的親生女兒同睡的機會，對女兒伸出狼爪，還哄騙「這是在清潔」，6年期間計性侵女兒696次、猥褻1次，歷審皆判林男20年6月徒刑，並痛斥林男違悖倫常，惡行是社會道德、法理所不容，犯後毫無悔意；最高法院今駁回上訴，全案定讞。

林男的女兒現年已18歲，從幼稚大班就和父母同床睡，小學3年級時，林男與妻子因情不睦而分房睡，女兒仍與林男睡一床。

女兒9歲被父親非禮直至15歲，她被侵犯的前幾年因懵懂無知，渾然不覺遭侵犯，直到讀小六時聽了老師的健教課，才發覺不對勁，曾向父親提出疑問，林男卻誆騙她說「我是在幫你做清潔」。

法院認定，有中度肢障的林男，在2010年9月到2013年8月、女兒讀小學3年級至5年級期間，每週性侵女兒2次，在睡前以手指、下體性侵，共強制性交計312次。

2014年9月至2016年3月間，女兒讀國中1年級至2年級期間，以每週3次、每月3週的頻率性侵，只有女兒月事來潮當週才放過她，手法是趁女兒睡著時撫胸、指侵，乘機性交384次。

林男喜愛看色情影片，女兒升國中後，每當林男看完影片慾火高漲時，就會找女兒發洩，趁同床的女兒熟睡時，在棉被下撫摸女兒的胸部和下體，再以手指性侵。女兒不知如何反抗，只能裝睡。

直到2016年3月15日，已經讀國二下學期的女兒再也受不了，向信任的女導師求助，說出父親多年來對她做的事，校方通報後新北新家暴性侵防治中心處理；新北地檢署偵查後，起訴林男。

女兒歷次證述明確且一致，指證歷歷，歷審法院都認定排除虛構陷害生父，林男犯行明確，雖然林男一再否認犯行，說是女兒想換掉肢障的爸爸，才誣陷他，但法院不採信；林男從未向女兒說過一次道歉，法官認定林男毫無悔意，一、二審皆判刑20年6月。最高法院今駁回上訴確定。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法