不滿遭勸早點回家 5醉漢竟痛毆值勤員警

2019-07-14 14:21

〔記者王宣晴／新北報導〕31歲的王姓男子昨深夜與友人前往新北市新莊的KTV歡聚，酒後時卻與友人走散，醉醺醺的王男攔下正在執勤的柯姓員警詢問，過程中，王男疑似不滿被柯員勸告趕快回家，事後竟帶著4名友人折返挑釁，甚至出手攻擊柯員，導致柯員左肩拉傷、右手擦挫傷，5名醉漢最後被快打警力壓制，訊後依妨害公務、傷害罪嫌偵辦。

據查證，王姓男子平時以打零工維生，昨晚與31歲的胡姓男子等4人前往新莊民安街188巷的KTV歡聚，直到深夜11時許，5人酒後準備各自返家，走在後方的王男與友人走散，正巧遇到正在執行站崗護安勤務的柯姓員警，帶著酒意上前詢問友人去向。

柯員聞到王男身上傳來濃重酒味，向王男表示並未看到其友人，隨後勸告王男早點回家休息，不料卻惹惱王男，認為警員不給他面子，轉身離去，事後找到4名友人抱怨，5名醉漢越想越氣，竟折返找柯員理論。

爭執過程中，胡男先出手攻擊柯姓員警，王男等人也加入戰局，5名醉漢包圍痛毆柯員，導致柯員左肩拉傷、右手肘及手指擦挫傷，柯員勢單力薄，只能趁隙利用無線電請求警力支援，5名醉漢見快打警力趕抵，還不斷叫囂挑釁，最後被壓制在地上銬逮補，訊後依妨害公務、傷害罪嫌送辦。

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